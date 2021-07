Et sidste farvel: - Det var meget smukt

For få dage siden sagde Thomas og Nicoline Bertram et sidste farvel til deres lille datter, Marie, der på tragisk vis mistede livet i en traktorulykke i forrige uge.

Onsdag eftermiddag blev den lille pige på blot halvandet år begravet fra Jerslev Kirke, hvor hun også blev døbt omkring et år forinden.

Til Ekstra Bladet fortæller Thomas Bertram, at han og konen Nicoline Bertram er meget rørte over den store kærlighed og opmærksomhed, de er blevet mødt med i forbindelse med Maries begravelse.

- Det var meget smukt og meget rørende, at der var så mange mennesker, der deltog, lyder det fra Thomas Bertram.

- Vi holdt begravelsen udendørs ved Jerslev Kirke, så der var så mange som muligt, der kunne deltage, og vi var i hvert fald over 200 mennesker. Det var meget rørende at se alle de mennesker, der var mødt op for at vise deres støtte til os og sige farvel til Marie, siger han videre.

Thomas Bertram fortæller, at der var planlagt flere særlige hyldester til Marie under begravelsen.

- Vi kørte en rustvogn, som var en hestevogn, og den startede ved den lokale skov, kørte videre ud forbi mine forældre og så forbi der, hvor Nicoline og jeg bor, siger Thomas Bertram og fortsætter:

- Derefter havde vi vores nære venner og familie med ude ved marken, hvor ulykken skete, og så gik vi i samlet flok op til Jerslev kirke, hvor Marie blev begravet.

Ifølge Thomas blev der i forbindelse med begravelsen sunget en af Maries yndlingssange - nemlig 'Se min kjole'.

- Den sang vi, da hun blev puttet ned i jorden. Det var et meget smukt, men også meget svært øjeblik, siger Thomas Bertram og fortsætter:

- Det er meget trist og en ubegribelig følelse at skulle begrave sin egen datter. Det er et kæmpe savn, og det er meget svært at tænke på, at hun ikke er her mere. Men samtidig var det meget smukt.

I forbindelse med begravelsen havde Thomas og Nicoline Bertram udtrykt et stort ønske om, at de i stedet for blomster ønskede donationer til Danske Hospitalsklovne og Kræftens Bekæmpelse.

Mange donationer

Siden er det da også væltet ind med donationer til de to velgørende organisationer og de indsamlinger, som parret har oprettet til formålet.

- Det er gået rigtig godt med indsamlingerne. Vi har rundet de 60.000 til Danske Hospitalsklovne, og så har vi rundet over 10.000 til Kræftens Bekæmpelse, siger Thomas Bertram og fortsætter:

- Det er virkelig stort, og det er en god oplevelse, at der er så mange, der har givet penge til det gode formål. Det er meget mere, end hvad vi har turdet drømme om, og vi håber, det kan skabe glæde for rigtig mange derude.

Ifølge Thomas Bertram er han og Nicoline fortsat i dyb sorg, men de finder trøst hos familien i den svære tid.

- Vi er tæt på familien og tager det lidt med ro. Det er dejligt at se den opbakning, der kommer fra venner og familie, og det giver en slags ro, at vi ved, der er gode mennesker omkring os.

Politiet: En ulykke Onsdag aften udsendte Nordjyllands Politi en pressemeddelelse om den tragiske ulykke på familiens gård i Jerslev. Her oplyste de, at politi, bilinspektør og Arbejdstilsynet havde foretaget forskellige undersøgelser på ulykkesstedet, og at politiet efterfølgende konkluderede, at der var tale om en tragisk ulykke. Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordjyllands Politi, der oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen. Thomas og Nicoline fandt kærligheden hos hinanden, da de medvirkede i 'Landmand søger kærlighed' tilbage i 2018. I sommeren 2019 blev de gift. Kort efter kunne parret fortælle, at de ventede deres lille datter, efter en griseskanner havde afsløret de glædelige nyheder. Marie kom siden til verden i februar 2020 og nåede at blive halvandet år, inden hun tirsdag døde på tragisk vis. Vis mere Vis mindre

Ekstra Bladet bringer denne artikel efter aftale med Thomas og Nicoline og efter deres eget ønske.