Event-konge beskyldes for snyd: Million-ansøgninger afvist

Da Peter Bindner nåede grænsen på 12 millioner kroner fra to ansøgningsrunder i aktivitetspuljen, fik han sin mangeårige samarbejdspartner til at søge flere midler i sit eget navn, mener Slots- og Kulturstyrelsen

Event-manden Peter Bindner fra PB Action Fest og Eventbureau har allerede fået udbetalt det maksimale beløb fra aktivitetspuljen på seks millioner kroner to gange.

Men hvad gør man så, når man gerne vil have endnu flere skattekroner? Peter Bindner fik sin partner til at søge for sig.

Det er Slots- og Kulturstyrelsens opfattelse af, hvad der er sket, viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået.

Du kan læse alt om Event-kongens svinedyre ansøgninger her.

Sådan fungerer aktivitetspuljen Aktivitetspuljen blev oprettet til det formål at yde støtte til virksomheder, der på grund af den igangværende coronapandemi ikke kunne sælge lige så mange billetter til et arrangement. Derfor kan man gennem en ansøgning til aktivitetspuljen få dækket op til 65 procent af udgifterne til et arrangement. Dette gælder op til en maksimal grænse på seks millioner kroner, medmindre der gives dispensation til mere. Dette sker i hver ansøgningsperiode, som varer tre måneder. Virksomheden afleverer således et budget med ansøgningen, hvori de forventede udgifter til arrangementet fremgår. Når Peter Bindner derfor har fået udbetalt sammenlagt 12 millioner kroner fra aktivitetespuljen, skyldes det, at han har fået det maksimale beløb på seks millioner kroner i to ansøgningsrunder. Pengene er gået til to gange fire koncerter i de fire største danske byer, hvor han har kørt en bus rundt i byerne og spillet koncert gennem det åbne tag. Dermed har det kostet 1,5 millioner skattekroner for hver enkelt bustur til en samlet pris på 12 millioner skattekroner. Vis mere Vis mindre

Identiske ansøgninger

I oktober sidste år og igen i januar i år sendte Peter Bindners mangeårige partner, Eva Lindblad Pedersen, ansøgninger om midler fra aktivitetspuljen gennem sin virksomhed Event Fantastic. For hver krone, hun opførte som udgift, forventede hun at få 65 øre tilbage. Og Eva Lindblad Pedersen havde angiveligt udgifter for millioner.

Ansøgningerne mindede så meget om Peter Bindners buskoncerter, at alarmklokkerne ringede hos Slots- og Kulturstyrelsen, og de valgte at afvise ansøgningen med den begrundelse, at de lignede et bevidst forsøg på at omgåes loftet for maksimal udbetaling.

De er nemlig stort set identiske med Peter Bindners mange ansøgninger i PB Action Fest og Eventbureau - der var tale om forskellige udgaver af en rullende koncert i en dobbeltdækkerbus med åbent tag. Præcis som Bindner.

Den første ansøgning fra oktober 2020 omhandlede et event, som Eva Lindblad Pedersen døbte 'Halloween Loves Zombies'. Her trillede en bus - eller 'et kæmpe mobilt glasterrarium i to etager', som det kaldes i ansøgningen - rundt i byerne.

Bussen var fyldt med personer, som var klædt ud som vampyrer, zombier og andre monstre. Undervejs blev sangen 'Thriller' af Michael Jackson spillet om og om igen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så det ud, da Halloween-bussen kørte gennem byerne. PRIVATFOTO

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Beskyldes for plagiat

Slots- og Kulturstyrelsen vurderede, at der var en tydelig sammenhæng med Peter Bindners virksomhed, som allerede havde fået de maksimale seks millioner kroner for den ansøgningsrunde. Det havde han i øvrigt også fået fra den foregående ansøgningsrunde, så han i alt havde fået 12 millioner skattekroner til sine projekter.

'Ansøgningen, inkl. budgetterne, fra Event Fantastic kan ikke anses som en selvstændig idéudvikling og koncept, men fremstår i substansen som et plagiat af PB Action Fest og Eventbureaus oprindelige ansøgning.'

'Sammenfattende lægger vi således til grund, at ansøgningen fra Event Fantastic er indsendt pr. stedfortræder med det primære formål at omgå reglen om, at der maksimalt kan ydes tilskud på i alt 6 mio. kr. pr. ansøger, idet det samtidig lægges til grund, at PB Action Fest og Eventbureau i praksis tænkes at forestå den praktiske afvikling af aktiviteterne,' lyder det fra styrelsen i afslaget.

Klager over afgørelse

Efterfølgende har Eva Lindblad Pedersen og dennes advokat indgivet en klage, hvori de skriver, at de har ladet sig inspirere af PB Actions ansøgninger, men at ansøgningen er helt deres egen.

Hun påstår desuden, at PB Action ikke har leveret ydelser eller ydet økonomisk støtte til arrangementet. Det er på trods af, at Peter Bindner i et nyhedsindslag i TV2 Nyhederne, og som Event Fantastic selv har delt på sin hjemmeside, stolt står på bussen og fortæller om projektet, mens han kalder sig selv for 'projektleder'.

Det indslag har styrelsen også set, og de henviser til det i et notat til klagen fra Eva Lindblad Pedersen. Hun påstår dog, at de aldrig har lagt skjul på, at Peter Bindner hjalp til under arrangmentet.

Hun oplyser desuden, at hun opsagde sin stilling hos PB Action Fest og Eventbureau 15. juli 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen fastholder dog sin vurdering på dette punkt, idet der er et meget stort sammenfald mellem ansøgning, budget og koncept for aktiviteterne, lyder det.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Peter Bindner, som oplyser, at han ikke har nogen kommentarer. Vi har desuden forsøgt at komme i kontakt med Eva Lindblad Pedersen og Event Fantastic, men uden held.