Event-kongen afvist: Skal redegøre for bus-millioner

Peter Bindner har afleveret regnskab for udgifterne til sine svinedyre buskoncerter. Men regnskabet er ikke godt nok, og han skal derfor aflevere et nyt

Peter Bindner arrangerede milliondyre bus-koncerter i slutningen af 2020 for skatteydernes penge. I alt 12 millioner skattekroner fik han udbetalt for at køre otte ture med en bus, hvori der blev spillet koncert gennem et åbent tag.

Pengene fik han fra Aktivitetspuljen, som yder støtte til kulturarrangementer under coronapandemien. De dækker op til 65 procent af arrangørernes udgifter. Samtidig pålægges arrangørerne at aflevere et regnskab over de faktisk afholdte udgifter efterfølgende.

Det regnskab har Peter Bindner netop afleveret til Slots- og Kulturstyrelsen, viser en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået.

Men regnskabet er langt fra fyldestgørende, og derfor har styrelsen bedt ham om at aflevere et nyt og mere detaljeret regnskab. Han har derfor fået en ny frist for aflevering 6. august 2021.

Sådan ser bussen ud, som Peter Bindner brugte til at arrangere sammenlagt otte koncerter i de fire største dansker byer. Det kostede 12 millioner skattekroner. Foto: Nikolai Høier

Købt hos partner

I det afleverede regnskab fremgår det, at Peter Bindner har købt alt til sine dyre busture hos sin mangeårige samarbejdspartner Eva Lindblad Pedersen.

Hun driver i dag virksomheden Event Fantastic, men før sommeren 2019 var hun ansat hos Peter Bindner i PB Action Fest og Eventbureau.

Peter Bindner har afleveret fakturaer på køb af pakkeløsninger hos Event Fantastic, der passer helt præcis med de priser, han havde opgjort i sit budget i ansøgningen til puljen.

Det tæller blandt andet en pakke med kunstnere, musikere, dansere og så videre, som kostede 342.000 kroner hos Event Fantastic, og hjerteformede balloner med tilhørende ballonmaskine for 132.000 kroner.

Faktisk er det kun en revisor, der også har fået penge fra Peter Bindner, ellers er samtlige andre køb sket hos Event Fantastic.

Det fremgår dog ikke, hvad de individuelle ydelser i pakkerne har kostet, som eksempelvis løn til korsangere, og det er de priser, styrelsen nu efterspørger i et nyt regnskab, fremgår det af aktindsigten.

Peter Bindner har drevet PB Action Fest og Eventbureau siden 1984, og han har efterladt sig et spor af utallige kunder, samarbejdspartnere og leverandører, som føler sig snydt af eventmanden. Foto: Ole Buntzen/POLFOTO

Eva Lindblad Pedersen og Event Fantastic har også tidligere været blandet ind i Peter Bindners bus-sager. Da han havde fået udbetalt det maksimale tilskud på i alt 12 millioner kroner, fortsatte han nemlig med at sende ansøgninger gennem Event Fantastic.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Peter Bindner, hvorfor han har købt så dyre pakkeløsninger hos Event Fantastic, men han ønsker ikke at kommentere sagen.

- Jeg har ingen kommentarer, desværre. Jeg håber, du har en rigtig god dag, svarer Peter Bindner, da Ekstra Bladet får fat i ham fredag eftermiddag.

Tidligere har flere politikere reageret på de store millionudbetalinger til Peter Bindner, ligesom kulturminister Joy Mogensen har forklaret, at man ser med stor alvor på sagen.