Event-kongen politianmeldt: Mistænkt for million-snyd

Event-manden Peter Bindner er meldt til politiet, efter han modtog 12 millioner skattekroner i støtte fra corona-hjælpepakker for at køre otte ture med en bus, der spillede musik gennem et åbent tag.

Anmeldelsen fandt sted 12. november, og den skete på baggrund af de ansøgninger, der har vist sig at være groft overvurderede.

Slots- og Kulturstyrelsen bekræfter politianmeldelsen i en mail til Ekstra Bladet onsdag.

Hit med millionerne

Samtidig har Slots- og Kulturstyrelsen arbejdet på at få pengene tilbage. 21. januar faldt der afgørelse i sagen hos styrelsen, og af de 12 millioner skal Peter Bindner betale 10.721.462 kroner tilbage.

Det viser en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået i sagen.

I afgørelsen skriver styrelsen, at man vurderer, der er afgivet 'urigtige eller vildledende oplysninger' i afrapporteringen.

'Du erklærede i dine afrapporteringer, og har senere fastholdt, at de samlede faktiske omkostninger til afviklingen af aktiviteterne var 24.830.750 kr. Beløbet afviger af en sådan grad fra styrelsens markedsundersøgelse, at styrelsen har vurderet, at der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger.'

'Slots- og Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at det er strafbart at afgive urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. Afgives der urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om midler fra COVID-19-hjælpepakkerne gælder et skærpet strafansvar,' lyder det.

Det var på denne bus, Peter Bindner arrangerede sine ture gennem de fire største danske byer. Foto: Ekstra Bladet

Undersøgte priserne

Styrelsen har lavet en markedsundersøgelse over gennemsnitlige priser på de ting, Peter Bindner har betalt for, og deres budgetter ser noget anderledes ud, end de gør hos event-manden.

Peter Bindner nåede nemlig frem til samlede udgifter på hele 24.830.750 kroner for de otte busture, mens Slots- og Kulturstyrelsen regner sig frem til blot 1.788.164 kroner.

Altså en difference på hele 23.042.585 kroner.

Ansøgningerne blev sendt til aktivitetspuljen hos Slots- og Kulturstyrelsen, som dækkede 65 procent af omkostningerne op til et maksimalt beløb på 12 millioner kroner, og Peter Bindner fik udbetalt det maksimale beløb. Det er af de 12 millioner kroner, han skal betale 10,7 tilbage.

Nægter at betale

Inden afgørelsen faldt, blev Peter Bindner partshørt i sagen. Svaret kom fra Peter Bindners advokat, der kunne oplyse, at de ikke mener, styrelsen har ret til at kræve pengene tilbage, da de ifølge dem selv har afgivet fyldestgørende regnskaber for omkostningerne til arrangementerne.

Peter Bindner har købt alt gennem virksomheden Event Fantastic, hvor stifter og direktør er hans egen samlever, Eva Lindblad Pedersen. Men da det hele var købt som pakkeløsninger, kunne Slots- og Kulturstyrelsen ikke få indsigt i de faktiske omkostninger.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Peter Bindner, der svarer følgende:

- Jeg har ingen kommentarer til dig, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.