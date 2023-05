'Ex on the Beach'-Julica viser ny fyr frem

Den tidligere deltager af 'Ex on the Beach' bekræfter nu, at hun har fundet kærligheden i en anden reality-kollega

Der er romantik i luften i reality-land.

Da Ekstra Bladet møder 'Ex on the Beach'-deltageren Julica Dall Larsen til 'Vi Elsker Heroes' i Rødovre lørdag eftermiddag, bekræfter hun, at hun ses med en ny fyr.

Men ikke hvilken som helst fyr.

Han har nemlig også tidligere været inde i realityræset.

Selvom Julica ikke er meget for at indrømme, hvem det er, så må hun alligevel krybe til korset, da øllene og drinksene er kommet ind senere på dagen.

Fyren, der har stjålet realitybabens hjerte, er Jamie Sørensen, der selv har deltaget i 17. sæson af 'Paradise Hotel'.

- Vi har kendt hinanden i mange år, men altid bare som venner. Men vi er begyndt at se mere til hinanden, efter vi begge er kommet ind i realityverdenen, siger hun.

Men titlen som kærester er dog ikke helt på plads endnu.

- Jeg er ikke så god til det der med kærester og med at afsløre det. Men vi har det godt sammen, og vi er glade for hinanden, fortæller hun.

Passer på sig selv

Julica har tidligere dannet par med realitydeltageren Oliver Erngart, efter de mødte hinanden på 'Ex on the Beach'.

Det endte dog ikke lykkeligt for de to, og det er stadig noget, der sidder i realitybaben.

Hun har nemlig ikke haft helt nemt ved at skulle afsløre, at der har været romance i luften mellem hende og Jamie.

- Det gik jo galt, så jeg passer stadig lidt på mig selv. Det er aldrig sjovt, når man passer på sig selv, går ind i noget, og så alligevel ender det galt, fortæller hun.

Dog understreger Julica, at hun er glad for Jamie, og der nok ikke går længe, før parret får titel på.

