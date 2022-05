'Ex on the Beach'-Tessie anklages igen for svindel

Tv-kendissen Tessie Skovly bliver igen igen beskyldt for snyderi. Denne gang er det gået ud over en smykkevirksomhed, der skulle have promoveret nogle stories på Instagram. Virksomhedsejer er i knæ

Ved du noget, kan du kontakte journalisten direkte her.

Kendissen Tessie Skovly må efterhånden have godt kendskab til begrebet svindel. For den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager bliver atter kædet sammen med bedrageri.

24-årige Zaen Bashir er medstifter af den nyopstartede smykkevirksomhed New Ring, der i januar i år tog kontakt til Tessie Skovly for at få promoveret den lille virksomhed på Instagram.

Bikini-baben har ikke færre end 49.800 følgere på Instagram, hvilket Zaen Bashir fandt interresant. Og ifølge ham lovede Tessie Skovly guld og grønne skove, så der kunne indgås et samarbejde mellem parterne.

- Hun lovede en masse resultater. Hun ville blandt andet skabe 500 følgere til virksomheden, hvilket andre influencers normalt ikke gør. Det lød spændende, fortæller Zaen Bashir til Ekstra Bladet.

1000 kroner er mange penge for Zaen Bashir, der studerer samtidig med arbejdet i den lille virksomhed. Privatfoto

'Rabat' til studerende

Efter et nærmere indblik i Tessie Skovlys profil i forhold til målgruppe, køn og eksponeringer var New Ring-stifteren fast besluttet på at indgå et samarbejde med kendissen.

Og for Zaen Bashir, der er studerende og modtager SU, var det en aftale, som han kunne nikke ja til med det samme.

- Jeg fik forhandlet en god pris med Tessie. Virksomheden betalte hende 1000 kroner for cirka 20 stories, og vi sendte ringene, som hun skulle promovere, med det samme.

Med hvad der skulle være det perfekte match, endte med det at blive stik modsatte, fortæller Zaen Bashir.

'Ex on the beach'-Tessie, der tidligere er dømt for bedrageri, har ingen kommentarer til sagen. Foto: Janus Nielsen

Bikini-babe i flyverskjul

Zaen Bashir betalte tv-kendissen pengene samme aften, hvor parterne gav hinanden hånd på aftalen - altså 13. januar i år, fortæller han.

Men som ugerne gik, blev intet delt på Tessie Skovlys Instagram.

- Hun kom med en masse undskyldninger. En måned efter vores aftale fortalte hun, at hendes morfar var meget syg. I mellemtiden havde hun lagt en del andre reklamer op, som hun slettede igen. Det var meget atypisk.

Månederne gik, og der var fortsat ingen lyd fra Tessie Skovly. Og ifølge Zaen Bashir har kendissen dagen i dag hverken promoveret de aftalte stories eller tilbagebetalt de 1000 kroner, som har stor betydning for den lille virksomhed.

- Det er vores markedsføring, der er blevet stoppet. Det er nogle penge, som tog lang tid at spare op. Jeg synes, det er forfærdeligt, for det er jo tyveri på en eller anden måde.

- Men vidste du ikke, at Tessie Skovly tidligere er dømt for bedrageri, og at der kunne være en risiko for svindel ved at samarbejde med hende?

- Helt ærligt, så vidste jeg det ikke. Havde jeg haft kendskab til hendes fortid før vores aftale, havde jeg aldrig samarbejdet med hende, afslutter Zaen Bashir.

Ekstra Bladet har set korrespondancen mellem Zaen Bashir og Tessie Skovly og desuden dokumentation i form af kontrakten mellem de to og overførslen af pengene.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Tessie Skovly i forhold til anklagerne om svindel, men hun har ingen kommentarer til sagen.