'Ex on the Beach'-Tessie meldt til politiet - igen

Nu er det igen det danske retssystem, der skal tage hånd om tv-kendissen Tessie Skovly. For den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager er atter blevet meldt til politiet for bedrageri.

Det er den lille tøjvirksomhed Super-Kids, der denne gang har politianmeldt bikini-baben.

- Vi synes, hun (Tessie Skovly, red.) skal stoppes. Hun går bevidst efter virksomheder, som ikke kan gøre noget ved hendes svindel. Vi håber, hun får et rap over nallerne, lyder ordene fra virksomhedsejer Michael Nedergaard til Ekstra Bladet.

Virksomheden Super-Kids har en webshop, hvor de sælger brugt børnetøj. De anklager Tessie Skovly for bedrageri, da tv-kendissen blev betalt for at promovere virksomhedens tøj på Instagram.

Men ifølge Michael Nedergaard holdt Tessie Skovly aldrig sin del af aftalen, og pengene har kendissen tilsyneladende proppet i sin egen lomme.

Virksomhedsejeren håber på, at den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager bliver straffet.

- Det er lige meget med de 1500 kroner, som hun har snydt os for. Man skal ikke have mulighed for at gå rundt på gaden og snyde folk. Det er godt, vi har et retssystem, der kan fange sådan nogle mennesker, afslutter Michael Nedergaard.

Michael Nedergaard håber, at Tessie Skovly får et rap over nallerne. Privatfoto

Dømt for bedrageri

Tessie Skovly har en fortid med økonomisk svindel.

I april 2020 kunne Ekstra Bladet berette, at tv-kendissen blev dømt for bedrageri. En dom, der kostede Tessie Skovly tre måneders ubetinget fængsel, som hun afsonede med fodlænke.

Det skete, efter bikini-baben blandt andet havde solgt designertasker, tøj og elektronik til i alt 73 personer, der aldrig modtog varerne.

Ifølge tiltalen fik tv-kendissen de mange personer til at overføre penge fra forskellige konti, men deres betalte varer fik de altså aldrig at se.

Til denne økonomiske svindel havde Tessie Skovly blandt andet brugt kørekort, som ikke var hendes, til at identificere sig selv.

Ifølge dombogen, som Ekstra Bladet fik indsigt i på daværende tidspunkt, havde kendissen snydt for over 164.000 kroner over en periode, der strakte sig fra februar 2017 til juli 2019.

Bikini-baben Tessie Skovly har en fortid med bedrageri. Foto: Janus Nielsen

Massevis af nye anklager

Meget tyder dog på, at Tessie Skovly fortsat er på svindeltogt trods sin dom fra 2020.

Ekstra Bladet har i den seneste måned været i kontakt med flere små virksomheder, der anklager realitydeltageren for bedrageri.

Den nyopstartede smykkevirksomhed New Ring beskylder Tessie Skovly for at have svindlet dem for 1000 kroner. Bikini-baben med de knap 50.000 følgere på Instagram skulle ifølge virksomheden promovere deres smykker mod betaling. Ifølge virksomheden har kendissen aldrig holdt aftalen.

Også den lille skønhedsvirksomhed Formula H Skincare anklager Tessie Skovly for bedrageri. Ifølge Bo Spetzler, der er salgschef i virksomheden, har de oplevet samme type svindel, som New Ring angiveligt har været udsat for.

Michael Nedergaard , der beskylder Tessie Skovly for at bruge sin graviditet til at snyde, har nu anmeldt realitydeltageren til politiet for bedrageri.

Ekstra Bladet har set politianmeldelsen. Derudover har Ekstra Bladet forgæves forsøgt at få nogle kommentarer fra Tessie Skovly i forhold til anmeldelsen og de mange anklager om bedrageri.

Hun har ikke ønsket at kommentere sagerne.

I dag findes der en Facebook-gruppe ved navn 'STOP TESSIE VITALI/SKOVLY (svindler), hvori folk deler deres oplevelser med tv-kendissen.

Gruppen har i skrivende stund lidt over 4.000 medlemmer.