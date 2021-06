Få dage inden vaccine: Smittet med corona

Chefredaktør på Politiken Christian Jensen er blevet smittet med coronavirus.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet.

Torsdag blev han testet med en lyntest i JP/Politikens-hus, da han mødte på arbejde.

Det viste sig, at testen var positiv, og siden har han fået en pcr-test, der ligeledes var positiv og dermed bekræftede, at han er ramt af virussen.

- Det er korrekt, at jeg er blevet testet positiv her til morgen, og jeg har siden fået en ekspres-pcr-test, der også var positiv, siger han.

Christian Jensen har dog ingen symptomer på virussen.

- Jeg har ingen symptomer, men alle mine nærkontakter er blevet opsporet, og jeg er selv gået i isolation, hvor jeg skal være de næste syv dage, siger han og fortsætter:

- Så der må jeg arbejde hjemmefra.

Christian Jensen er blevet testet positiv for coronavirus få dage inden, han skulle vaccineres. Foto: Philip Davali

Skulle snart vaccineres

Christian Jensen, der er 49 år og tilmed har fødselsdag i dag, nåede ikke at blive vaccineret, men faktisk var det hans tur lige om hjørnet.

- Det var faktisk på mandag, at jeg skulle have fået stikket, så det er brandærgerligt. Det er så surt, som det kan være, for det var lige ved at være oppe over, siger han og fortsætter:

- Så nu skal jeg finde ud af, hvad der skal ske, og om jeg overhovedet skal vaccineres.

Chefredaktøren fortæller, at han ikke umiddelbart ved, hvor han er blevet smittet med virussen henne.

