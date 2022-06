Får dødstrusler og grimme mails

Vicki Berlin oplever en ekstrem negativ opmærksomhed omkring, at hun har valgt at leve vegansk

Skuespiller Vicki Berlin valgte for snart fem år siden at skære både kød, mælk og æg ud af sin kost og blive veganer.

Den 44-årige skuespiller har tidligere fortalt om de mange positive gevinster, hun har oplevet ved at omlægge sin kost - et valg, der blandt andet har gjort, at hun på to år tabte sig 12 kilo.

Men desværre er det ikke det eneste, hendes beslutning har ført med sig.

I et interview i den seneste udgave af Alt for damerne, fortæller hun, at der er mange mennesker, der har en mening om hendes kost, som de åbenbart ikke kan holde for sig selv.

- Jeg er blevet veganer. Det kan man sige er et lille valg, men det er et langt større valg, end jeg egentlig selv troede. Det har mange konsekvenser for ens sociale liv, og det bringer meget had med sig. Meget mere had, end jeg nogensinde havde kunnet forestille mig, siger hun og fortsætter:

- For det, at jeg har truffet det valg og snakker højt om dyrevelfærd, provokerer mange mennesker. Så jeg har fået en hel del grimme mails og endda dødstrusler. Det havde helt sikkert fået mig til at lægge låg på mig selv, da jeg var yngre, men ikke i dag.

Føler sig sund

Vicki Berlin lader sig dog ikke påvirke af folks holdninger til hendes beslutning om at være veganer. Nærmest tværtimod, for ifølge Berlin er det eneste, hun fortryder i sit liv, at hun ikke blev veganer tidligere.

Til Ekstra Bladet har hun da også tidligere fortalt, at hun føler sig meget sundere og bedre tilpas i sin krop efter at have droppet kød og mælkeprodukter.

- Mit kolesteroltal er faldet ned, så det næsten ikke kan blive lavere, lød det fra Vicki Berlin i 2019, hvor hun samtidig kunne fortælle, at kiloene var raslet af, siden hun blev veganer.

Vicki Berlin er blandt andet kendt som revyskuespiller og komiker. Hun medvirker dog helt aktuelt i en ganske anden type film, nemlig 'Triangle of Sadness', der netop har vundet Guldpalmen ved Cannes Filmfestival.