Får hadbeskeder efter vægttab: 'Du ligner en kz-fange'

Sociale medier er ikke for sarte sjæle.

Det er Silas Holsts seneste opslag på Instagram et godt eksempel på. Her deler han nemlig mange af de negative kommentarer, han har modtaget i kølvandet på et billede af sig selv, som han lagde ud på Instragram mandag for at vise sin skarpe form frem efter et stort vægttab.

'Du ligner en kz-fange', 'du var pænere før' og 'det er ikke meget mand, der er tilbage' er blot nogle af beskederne i kommentartråden.

Det har fået den 39-årige 'Vild med dans'-stjerne til tasterne tirsdag, hvor han i et langt opslag raser over sine 'haters' online:

'Alligevel vildt, hvad man skal finde sig i!!! I går lagde jeg et billede op af noget, jeg selv var stolt af og har knoklet røven ud af bukserne for at opnå. Et vægttab og muskeløgning. Vel og mærke - UDEN at spørge, hvad folk synes. Havde jeg gjort det, havde jeg selv bedt om folks uforbeholdne mening. Men jeg spurgte ikke. Jeg konstaterede bare, jeg var stolt af mig selv for en gangs skyld. Alligevel er der sateme mange, der ikke ejer et filter!!,' lyder det.

Finder sig ikke i det

Over for Ekstra Bladet lægger Silas Holst da heller ikke skjul på, at han ikke længere vil finde sig i den type af kommentarer.

'Tonen er fuldstændig sindssyg på nettet! Alt, alt for voldsom. Og så undrer voksne sig over, at mobning er et problem på de danske skoler og arbejdspladser. Det er ikke så mærkeligt at forstå, når folks filtre fuldstændig forsvinder online,' skriver han i en besked.

'Selvfølgelig blokerer jeg folk med den indstilling. For jeg gider ikke at være omgivet af det længere. Alle, der opfører sig ordentligt og giver velmenende råd, er altid velkomne. Resten hjælper jeg gerne med at finde døren, hvis de ikke kan finde den selv,' lyder det videre.