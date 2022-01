Får løn af manden

Om et halvt år fylder Dorthe Kollo 75 år.

For mange betyder den alder, at man er på pension eller i det mindste har droslet gevaldigt ned.

Men ikke Dorthe Kollo. Den danske sangerinde med bopæl i Tyskland er stadig aktiv både i pladestudiet og på landevejen.

Det er af lyst og bestemt ikke af nød, at Kollo stadig synger. Hun har mildt sagt sit på det tørre, efter hun i 2000 mødte den meget velhavende tyske skibsreder, Heiner Dettmer, som hun siden er blevet gift med.

Dorthe Kollo mødte sin nuværende mand i tiden efter et af de sorteste kapitler i sit liv – det kalder hun det selv – og noget af det eneste hun har fortrudt: ægteskabet med filmproducenten Just Betzer.

Hun var inviteret til at synge et enkelt show på en uge på et krydstogtsskib. En herlig lille ferie regnede hun med. Da hun ankom, satte hun sig op i baren, hvor flere tyske forretningsfolk stod i forvejen.

Dorthe Kollo var egentlig færdig med mænd, da hun mødte sin nuværende ægtefælle. Foto: Charlotte de la Fuente

En af dem var Heiner Dettmer, som faktisk var ejer af skibet, hvilket hun ikke anede. Og han vidste ikke, at hun var hyret til at optræde undervejs.

- Desuden var jeg færdig med mænd på det tidspunkt, så jeg var ikke videre interesseret. Men ved et 'cruise party' om aftenen kom vi til at sidde ved siden af hinanden. Han fortalte, at han var ved at blive skilt, og der havde ikke været noget mellem ham og konen i flere år.

– 'Godt med dig, den historie kender jeg', tænkte jeg, men det endte med, at vi sad og grinede sammen hele aftenen, og han fik mit telefonnummer.

Højre eller venstre

– Da jeg så var tilbage på Enø (hvor Dorthe Kollo har et sommerhus, red.), ringede han en aften. Jeg troede, det var noget med hans kone. Men han havde et problem. Skulle han dreje til højre eller venstre? To minutter efter stod han uden for min dør, og så knækkede vi ellers en flaske rødvin.

– Efter et år spurgte han, om jeg havde lyst til at komme til Bremen. Det kunne jeg da godt prøve, og så blev jeg der. Vi flyttede sammen, men først efter syv år sammen blev vi gift i 2007 på min 60-års fødselsdag. Det var meget godt at lære hinanden at kende først.

Dorthe Kollo med manden Heiner ved deres hus på Mallorca. Privatfoto

– Han er stinkende rig, kan man forstå?

– Det kommer ikke fra min mund. Min far lærte mig, at man aldrig skal udtale sig om penge og politik. Men det er da rigtigt, som Johnny Reimar sagde til mig, at 'alle sangerinder burde have en slags Heiner på deres gamle dage'.

– Hvad giver I hinanden? Hvad holder sammen på ægteskabet?

– Det gør respekten for hinanden. Og humoren. Vi griner meget sammen. Jeg kunne fylde bøger med hans vittigheder. Det sprudler ud af munden på ham, og en gang imellem bliver han selv overrasket over det, han siger.

Golf og frihed

– Men der er også det med at kunne lide at lave mad sammen, drikke et glas vin, rejse og spille golf sammen. Og give hinanden frihed til at lave, hvad vi hver især har lyst til.

– Har du din egen indtægt, og han har sin?

– Hvad, der er mit, er mit. Men samtidig får jeg også en månedlig gage af Heiner for at gøre, hvad jeg nu gør i ægteskabet.

– Hvad kan det være?

– Holde hus, lave mad, købe ind, bare at være her og forskønne hans hverdag.

– Ja, det er jo også penge værd. Hvor meget får du?

– Det siger jeg ikke, lyder det med en skraldlatter gennem telefonen.