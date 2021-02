Får påtale: - Det er helt slut

Man kan komme galt afsted, hvis man som influencer ikke har styr på reglerne for reklame på sociale medier.

Det har forsidefruen Tina Lund for nylig erfaret, da hun fik en påtale fra Forbrugerombudsmanden, efter en følger havde gjort opmærksom på, at Tina Lund ikke fulgte reglerne for reklame på de sociale medier.

Påtalen gjorde, at Tina Lund besøgte en advokat for at få helt styr på reglerne for reklame. Et møde, som man kan se i den nye sæson af 'Forsidefruer', der i øjeblikket løber over skærmen på TV3.

Tina Lund revser Dubai-kritikere: - Det er ikke fair

- Jeg må indrømme, at jeg blev rigtig forskrækket, da jeg så, at jeg havde fået en påtale, for jeg synes selv, at jeg virkelig tænker meget over, hvordan jeg agerer på de sociale medier, og at jeg gjorde det rigtige. Så jeg fik en klump i halsen, da jeg så det, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Derfor valgte jeg også med det samme at opsøge en advokat for at blive sat mere ind i reglerne og få styr på, hvor det er, jeg kan gøre det bedre. For jeg er ked af, at jeg har lavet fejl, og det har aldrig været min intention. Det er en forfærdelig følelse.

Ifølge Tina Lund har Forbrugerombudsmanden rettet kritik af hende på flere punkter.

- Jeg fik påpeget, at jeg ikke havde skrevet reklame først, men sidst i teksten. Og at jeg havde hashtagget produkter, jeg selv havde købt, uden at skrive, at jeg selv havde betalt. Det fandt jeg ud af, at jeg ikke må, medmindre jeg skriver, at jeg selv har købt det, siger hun og fortsætter:

- Jeg er jo ikke blogger, og jeg lever ikke af mine sociale medier. Det er mere en hobby. Og selvom jeg har sat mig ind i de regler, der er, så er der mange ting, jeg er blevet overrasket over efter mit advokatbesøg, og hvor jeg tænker: 'Hold da op - hvordan skal man vide det, når det her ikke er noget, man lever af'? Jeg troede oprigtigt ikke, at jeg gjorde noget forkert.

Tina Lund bor til daglig i Dubai. Foto: Privat

Meget opmærksom

Tina Lund fortæller, at hun siden mødet med advokaten er blevet ekstremt opmærksom på, hvordan hun reklamerer på de sociale medier.

- Jeg er meget opmærksom, for jeg har ikke lyst til at lave fejl igen, siger hun.

- Men det er vel fair, at der er nogle regler, man som influencer skal overholde? Og det er vel ens eget ansvar at leve op til de her regler?

- Ja, men jeg synes, det er trist, at reglerne er sådan. Jeg er nødt til at skrive reklame på alt, også selvom det er noget, jeg har købt for mine egne penge. Så nu er jeg helt stoppet med at hashtagge ting, jeg selv har købt, for jeg ender bare med at kunne få et slag i hovedet, siger hun og fortsætter:

- Jeg tør heller ikke give venlige anbefalinger mere ved at tagge ting, jeg ikke har fået sponsoreret, og det synes jeg er rigtig trist. Det er helt slut nu. På den måde er jeg blevet meget mere forsigtig.

Det siger Forbrugerombudsmanden Hvis en influent reklamerer for en virksomhed, fx ved at vise et af virksomhedens produkter frem på Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, et andet socialt medie eller på sin blog, skal det være tydeligt for den, der ser omtalen, at det er reklame.



for den, der ser omtalen, at det er reklame. Hvis man som influent er i tvivl, om man skal markere en omtale, anbefaler Forbrugerombudsmanden, at man tydeligt oplyser, hvad der er baggrunden for omtalen.



Det skal også være tydeligt, hvem man reklamerer for. Det står i e-handelslovens § 9, stk. 1, som gælder ved markedsføring på internettet. Det er tilstrækkeligt, at dette er forklaret i omtalen eller fremgår tydeligt af konteksten, fx hvis det er tydeligt i omtalen, hvem der bliver reklameret for. Kilde: Forbrugerombudsmanden Vis mere Luk

Taget i Dubai-løgn: Nu reagerer TV2

Tina Lund vil i den forbindelse gerne komme med et råd til andre, der færdes på de sociale medier.

- Man skal sætte sig ind i de der regler godt og grundigt. For selvom man tror, man har styr på det, har man det måske ikke, siger hun og fortsætter:

- Selv hvis jeg lægger et billede af en ting op, som Allan har givet mig, men som han har fået i gave, er det reklame. Det er helt vildt, og man kan nemt fare vild på den måde.