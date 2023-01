Får ubehagelig besked på tv: - Jeg blev forskrækket

Danskerne er europamestre i druk.

Men hvordan påvirker alkohol vores kroppe?

Det tester kommunikationsrådgiver Anna Thygesen sammen med tre andre kendte danske kvinder i 'Alkoholeksperimentet' på TV 2.

I første program bliver de fire kvinder udsat for en række fysiske tests forud for en måned, hvor de ikke må indtage så meget som en eneste dråbe alkohol.

Men da Anna Thygesen er blevet testet, er der pludselig en prøve der springer lægen i øjnene. Anne Thygesen viser sig nemlig at have forhøjet kolesteroltal.

- Jeg blev forskrækket, siger Anna Thygesen til Ekstra Bladet.

- Jeg har altid vejet det samme, og jeg er i god form, så jeg har ikke været til lægen i tide og utide, så jeg blev forskrækket og træt af det. Det tog sgu røven på mig.

Anna Thygesen, Cecilie Hother, Zindy Laursen og Carla Mickelborg tester i 'Alkoholeksperimentet', hvad deres indtag af alkohol gør ved helbreddet. Foto: Impact/TV 2

To glas

Programmet er optaget for cirka halvandet år siden, og uden at afsløre, hvad der sker i afsnit to af programmet, fortæller Anna Thygesen, at hun heldigvis har fået styr på tallene siden de første tests.

- Jeg har fundet ud af, at alkohol i store mængder ikke er godt for mig, og det har gjort, at jeg drikker på en helt anden måde nu.

I 'Alkoholeksperimentet' første udsendelse finder Anna Thygesen ud af, at hun er den, der bliver mest fuld samtidig med, at hun er den, der har drukket mindst af de fire kvinder.

Derfor har hun lagt en ny linje, når det kommer til alkohol.

- Jeg drikker ikke ret meget mere. Jeg er til gengæld ikke bange for at drikke lidt oftere på den der sydfranske måned. Men nu nøjes jeg med to glas vin, hvis jeg er ude eller får gæster.

'Alkoholeksperimentet' kan ses på TV 2 Play og i aften 20.50 på TV 2.