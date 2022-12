Faderen til Curcic' barn smider bombe: - Vi er blevet gift

Det er lidt over et år siden, at den 37-årige danske skuespiller med serbiske rødder Danica Curcic stod frem med sin nye amerikanske flamme.

Han hedder Darren Pettie, han er skuespiller, og de mødtes første gang tilbage i 2016, da begge spillede med i Netflix-serien 'The Mist'.

Men senere kom der amoriner i luften mellem de to, og 52-årige Darren Pettie gjorde Danica Curcic gravid.

I forbindelse med premieren på filmen 'Ønskebarn', hvor Danica Curcic spiller med, kom hun mutters alene på den røde løber, mens Darren Pettie, som aldrig har været med til biografpremiere herhjemme før, luskede rundt ude blandt 'pøblen' i foyeren.

Det opdagede pressen dog, men først efter at have talt med Danica, og her afslørede Darren Pettie så i ensom majestæt i et slags freudian slip, at parret rent faktisk er blevet gift.

- Et par ord om Danica som din kæreste?

- Øh, altså - hun er min kone nu, chokerer Pettie og fortsætter:

- Da jeg mødte hende, blev jeg bjergtaget af hendes talent og hendes skønhed. Og da vi først lærte hinanden at kende, faldt jeg også for den måde, hendes hjerne fungerer på. Alt det var tilsammen en opskrift på 'katastrofe' for mig, for jeg faldt hårdt for hende, og der sker store ændringer. Men nu får jeg en baby i København. Jeg kunne ikke være mere glad, siger Darren Pettie.

Skal bo i København

Og ikke nok med, at de ifølge Darren Pettie er blevet smedet sammen. De har også valgt at bo og slå sig ned sammen i Danmark.

- Jeg er forelsket i en dansker, så jeg må jo synes rigtig godt om danskerne. Jeg vil ikke blive alt for politisk, men vi har en masse problemer i mit hjemland. Jeg elsker mit land, men der er mange ting, jeg sætter pris på ved livet her (i Danmark, red.). I har sundhedsforsikring, og I skal ikke bekymre jer om at bo på gaden, hvis tingene blive hårde. Jeg respekterer samfundet her enormt meget, og det er et dejligt sted at opfostre børn. Jeg er begejstret, siger Darren Pettie.

Skal have en pige

Han glæder sig til at blive forælder sammen med sin Danica, men han nedtoner optakten en anelse:

- Jeg forsøger ikke at have nogle forventninger, ha-ha. Men jeg har forhåbninger om, at jeg kan blive en far, som hun (barnet, red.) fortjener, siger Darren Pettie og afslører dermed også. at turtelduerne venter en lille pige.

- Overvejede I, om barnet skulle fødes i USA, så det automatisk straks blev amerikansk statsborger ved fødslen?

- Vi snakkede lidt om det, men det gav mere mening at gøre det her. Hun kan sagtens blive amerikansk statsborger - jeg skal bare registrere det på ambassaden. Men det gav meget mere mening at få barnet her qua den måde tingene er på derhjemme (i USA, red.) lige nu, fortæller Darren Pettie.

Han kan nu kun håbe på, at konen ikke går i fødsel, når hun kommer ud fra biografens mørke og erfarer, at giftermålet nu efter hans udtalelser er ude i det åbne.