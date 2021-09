Færdig i 'Løvens hule'-firma

Knap halvandet år nåede Alexander Husum at være med til at promovere gaming og sælge computere og andet udstyr i firmaet Geekd, men nu er det slut.

Af CVR-registeret fremgår det, at han solgte sit ejerskab af virksomheden 9. september, hvor han også fratrådte firmaets bestyrelse.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Alexander Husum, der ikke ønsker at sætte ord på beslutningen om at forlade Geekd - eller fortælle, hvad han har solgt sin andel for.

I en video på YouTube afviser Alexander Husum, at der er drama forbundet med det pludselige exit.

- Der er ikke sket noget, og der er ikke noget drama. Hvis man sidder med de der gribbekløer og er klar på det sygeste drama, kommer det ikke, for der er ikke noget, siger han og forsætter:

- Der er ikke noget at fortælle, udover at jeg en dag bare stoppede og tænkte over, hvor jeg egentlig var på vej hen i mit liv. Jeg fandt ud af, at jeg skulle have større drømme og ting, jeg gerne ville opnå i mit liv, før jeg begyndte at lægge for meget tid i alle mulige andre projekter, siger han og begrunder det desuden med, at han ikke går så meget op i gaming længere.

Tavs om exit Ronnie Olesen bekræfter historien, men ønsker over for Ekstra Bladet ikke at kommentere på Alexander Husums exit fra Geekd eller løfte sløret for, hvad han er blevet købt ud for. Da Alexander Husum blev en del af firmaet i foråret 2020, fortalte en tilfreds Ronnie Olesen til Ekstra Bladet, at YouTube-stjernen havde betalt mindre, end de 20 procent af Geekd ellers var værd. - Årsagen til, at han købte sig ind til den pris, han gjorde, var, at Alexander ville gå ind med blod, sved og tårer og blive partner i stedet for en investor, lød det dengang fra Ronnie Olesen, der dog altså har måttet sande, at Alexander Husum efter halvandet års tid er løbet tør for kropsvæsker til at kaste i projektet. Afløst af YouTuber

Alexander Husums evner på de sociale medier kommer virksomheden dog umiddelbart ikke til at savne. Hans ejerandel overtages nemlig af David Jæger, der kendt som Judex har 55.000 abonnenter på YouTube, samt Simon Pedersen, der i sin tid var med til at stifte Geekd, inden han forlod selskabet i 2019. - Jeg er yderst tilfreds med den nye konstellation. Vi ser rigtig store muligheder i det, da David er en af de største indenfor gamer-verdenen på YouTube, og Simon er min tidligere partner, som jeg stiftede selskabet med i tidernes morgen. Ham klikker jeg godt med. Han startede med at være på lønningslisten, da jeg ansatte ham i foråret, og nu er han med i ejerkredsen igen, siger Ronnie. Han ønsker ikke at oplyse, hvad de har betalt for at købe sig ind i selskabet. En lokalforening i Ølgod ejer derudover fortsat en mindre del af Geekd, hvor Jacob Risgaard fra 'Løvens hule' også fortsat er en del af selskabet, som han købte 35 procent af for 400.000 kroner i forbindelse med DR1-programmet. Vis mere Vis mindre

Ronnie Olesen fik en investering fra Jacob Risgaard i 'Løvens hule'. Foto: Per Arnesen/DR

Vækster 300 procent

Det er en virksomhed i fremgang, som Alexander Husum nu har forladt.

Det seneste regnskab for Geekd, der dækker over perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020, viste en tidobling af overskuddet i forhold til året før. Her endte resultatet før skat på 418.516 kroner i firmaet, der dog fortsat ikke udbetalte løn.

Siden er der dog sket en masse, fortæller Ronnie Olesen.

- Vi vækster dag for dag og time for time. Vi er gået i gang med at udvikle vores eget brand i stedet for kun at sælge andres produkter, så vi investerer meget tid og penge i det, siger han og fortæller, at selvom de er pressede lige nu på grund af chipmanglen verden over, så er han meget tilfreds og optimist omkring fremtiden.

Han er selv netop kommet på lønningslisten, der nu tæller fire mand, og når regnskabet afsluttes ved udgangen af september, forventer han, at man vækster overskuddet med 300 procent.

