Færdig i 'Løvens hule'-succes: Sælger til anden 'løve'

Tidligere var der to løver på savanen. Nu er der kun en tilbage.

Både Jacob Risgaard og Christian Arnstedt investerede i selskabet Bareen, der laver helt simpelt tøj i form a T-shirts, sweatshirts og lignende.

Dengang var det med stor interesse fra flere løver, hvor Jesper Buch endte med et dengang historisk højt bud på tre millioner kroner for 65 procent af virksomheden. Men det var altså Arnstedt og Risgaard, der løb med en samlet investering på en million kroner for 25 procent.

Det blev hurtigt en stor succes, men nu har Risgaard tilsyneladende valgt at trække sig ud af successen.

I hvert fald har han solgt sine ejerandele af selskabet, så han i dag er helt ude af det.

Omvendt har Christian Arnstedt og medstifter Anthon Luis fået en større ejerandel, så det er altså de to herrer, der har købt Risgaard ud af projektet.

Det var i den grad en populær case, da Bareen var med i 'Løvens hule'. Foto: Per Arnesen /DR

Ekstra Bladet talte mandag aften med en anden medstifter, Mathias Klitgaard, som bekræfter de offentlige oplysninger i erhvevsregisteret, men som ikke har mere at tilføje - ud over at det hele er sket på fredelig vis, og der er altså ikke nogen, der er blevet uvenner i selskabet.

Der er blot tale om en situation, hvor Christian Arnstedt fremover kører 'lead' på selskabet, mens Jacob Risgaard altså får mulighed for at fokusere på nogle andre ting, lyder det.

Jacob Risgaard er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Bareen har netop offentliggjort sit seneste regnskab for 2022, og det viser en nedgang i bruttofortjenesten for året på omkring 1,6 millioner kroner, så den landede på rundt regnet 4 millioner kroner.

Der er udbetalt markant mere i løn i løbet af året, og derfor endte overskuddet på 725.348 kroner, mens det året forinden lød på 3.375.008 kroner.