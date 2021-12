Færdig med reality: Arbejder til søs

Tabita Thinggaard, der tidligere har deltaget i 'Ex on the beach', arbejder nu som mekaniker på et skib

Tabita Thinggaard, der er kendt fra 'Ex on the beach', har trukket sig fra livet som reality-stjerne og i stedet skabt sig en karriere til søs.

Det fortæller hun i et stort interview med Femina.

Som teenager brød hun med sit liv i Jehovas Vidner og dermed også sin familie. En svær beslutning som hun i dag mærker konsekvenserne af på både godt og ondt.

For efter 19 år med strenge regler havde Tabita brug for at afprøve grænser med sin nyfundne frihed og gøre de ting, som hun aldrig før havde haft lov til. Det resulterede blandt andet i, at hun blev introduceret til stoffer og alkohol.

Men beslutningen om at forlade sit gamle liv førte også til ensomhed, og derfor meldte hun sig til reality-programmet 'Ex on the beach' i håbet om at skabe nye relationer.

Foto: Olivia Loftlund

Har trukket sig

I interviewet fortæller 24-årige Tabita, at hun i dag, ville ønske, at hun havde tænkt mere over de konsekvenser, der kunne følge af at være med i et reality-program.

– Det var for at prøve noget vildt, der gik imod alle mine principper. Jeg er ærgerlig over, at jeg ikke var stoppet lidt mere op og tænkt over min fremtid, men jeg var så travlt optaget af at leve i nuet.

Hun håber derfor, at folk har forståelse for hendes behov for at skeje ud.

Hun har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hun mener, at produktionen burde være skredet ind og have fjernet hende fra programmet på grund af hendes mentale helbred.

Efterfølgende har Tabita trukket sig fra reality-verdenen ved at tage på togt med skoleskibet Georg Stage. Og det har altså medvirket til, at hun i dag arbejder på et skib, hvor hun gør brug af sin uddannelse som mekaniker.

