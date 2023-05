Færdig med reality: Vil være tv-vært

Reality-tv er et overstået kapitel for den tidligere 'forsidefrue' Karina von d'Ahé

Karina von d'Ahé blev danmarkskendt, da hun tonede frem i TV3's realityprogram 'Forsidefruer'.

Men tiden med 'den type tv' er ovre. Det fortalte Karina von d'Ahé selv, da Ekstra Bladet tirsdag aften mødte den tidligere forsidefrue til gallapremieren på filmen 'Love Again' i MovieHouse Hellerup, der bliver afholdt til fordel for Legeheltene.

- Jeg er i hvert fald færdig med at lave den type tv, sagde Karina von d'Ahé, der dog ikke ville afvise, at hun er frisk på at give sig i kast med andre tv-formater.

- Hvis der kommer noget engang, som jeg synes passer til mig, så ville jeg da synes, at det var sjovt at hoppe ud i, men det er ikke det, jeg går rundt og venter på, lød det videre von d'Ahé.

Ville elske det

Men hvis der dog er noget, der med sikkerhed kunne få den tidligere 'forsidefrue' til at hoppe tilbage foran kameraet, så er det en værtsrolle på ét bestemt TV 2-program.

Annonce:

- Det har jeg faktisk ikke sagt til nogen, det her, men jeg ville elske at være vært på 'Landmand søger kærlighed'. Jeg synes, det er så grineren det program, lød det fra Karina von d'Ahé.

Karina von d'Ahé er færdig med at lave reality-tv. Foto: Emil Agerskov

'Forsidefruer' lukket ned

Karina von d'Ahé meddelte allerede i december 2021, at hun havde valgt at stoppe i 'Forsidefruer', hvor man over en årrække og gennem en lang række programmer kunne følge hende og de andre forsidefruer, Amalie Szigethy, Janni Ree, Jackie Navarro, Gunnvør Dalsgaard, Tina Lund og Sarah Louise Christiansen.

Få måneder efter kom meldingen fra TV3, at man havde valgt at lukke programmet på ubestemt tid, og det kom bag på Karina von d'Ahé.

- Jeg fik et kæmpe chok. Jeg fik en gavekurv fra TV3 en fredag eftermiddag, hvor der stod 'Tak for nu'. Så tænkte jeg, at det var mærkeligt, fordi den havde de også sendt for tre måneder siden.

- To timer efter kunne jeg se, at det var, fordi de også havde meldt det ud til de andre deltagere. Det var trist, sagde hun dengang.

Det var ingen dans på roser, da Helene Hüttmann flyttede til Dubai for seks år siden. Hør hende fortælle historien i Ekstra Bladets podcast 'Der er brev!'.