Færdig på scenen

16 år blev det til for danseren Morten Kjeldgaard.

I over et årti har han danset diverse forestillinger igennem, men nu er det altså slut.

Det deler han på Instagram og til Billed-Bladet.

- Jeg har nydt alle de forestillinger, jeg har lavet, men jeg har lyst til at stoppe, mens legen er god, lyder det fra 'Vild med dans'-veteranen.

Morten forklarer, at han stadig er på toppen fysisk, men at han jo ikke er så ung, som da han startede med at danse.

Den sidste forestilling, Morten Kjeldgaard spillede med i, blev 'Mathilda' på Det Kongelige Teater.

Her havde han rollen som Rudolpho.

Selvom det er slut med forestillingerne på scenen, er der dog ingen grund til at frygte, at Morten Kjeldgaard ikke vil være at finde i næste sæson af 'Vild med dans'.

Til Billed-Bladet fortæller Morten nemlig, at han i den grad vil tage telefonen, hvis folkene bag det populære danseprogram ringer.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Morten Kjeldgaard, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

