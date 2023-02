Færdig som direktør: Trækker sig fra diamantbørs

Der er sket en udskiftning internt i kendisland.

Således er Katerina Pitzner, som er kendt fra 'Diamantfamilien' på TV 2, nu ikke længere direktør for Diamantbørsen.dk. Det bliver i stedet 'Den store bagedyst'-deltager Frederik Haun, der også har kompetencerne til at være administrerende direktør i en diamantbørs.

Det oplyser hun i hvert fald selv på Instagram.

'Hvis ikke NU, HVORNÅR SÅ?' indleder Katerina Pitzner sit opslag, der meget handler om hendes egne følelser ved at skulle forlade stedet, men ikke så meget om, hvad der nu skal ske.

Det står der dog lidt mere om på Diamantbørsen.dk's Instagram-profil, som ligeledes har delt et opslag med det samme foto af Katerina Pitzner og Frederik Haun.

De oplyser nemlig, at man nu kan præsentere Frederik Haun som CEO, og at det ikke er usædvanligt at 'headhunte' talenter fra andre brancher, hvis man finder det rigtige 'match'.

Frederik Haun nåede hele vejen til finalen i 'Den store bagedyst', hvor han dog måtte se sig slået. Foto: Kenneth Meyer

Katerina Pitzner dansede sammen med Morten Kjeldgaard i den seneste sæson af 'Vild med dans', og han danner privat par med Frederik Haun, så måske hun ikke har skullet 'headhunte' så langt efter det 'match'.

Ifølge opslaget har han da også været på kontoret gennem længere tid, hvor han har uddannet sig inden for faget.