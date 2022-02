Falktofts hykleri: I lommen på tobaksgigant

Peter Falktoft har gjort det til sin mærkesag at være kritisk over for tobaksindustrien. Nu er han og makkeren Esben Bjerre rykket over på Podimo, som er delvis finansieret af en dansk tobaksgigant

Radiovært og podcastproducent Peter Falktoft er en af tobaksindustriens mest indædte modstandere.

Alligevel bliver han og makkeren Esben Bjerres populære podcast 'Her går det godt' fremover at finde på platformen Podimo, som er delvis ejet af en gammel dansk tobaksgigant.

Det viser en gennemgang af ejerforholdene hos Podimo, som Ekstra Bladet har foretaget.

Tobaksslægten

Chr. Augustinus Fabrikker startede som et københavnsk tobaksspinderi i 1750, og med afsæt i salg af cigaretter, cigarer og pibetobak har de udviklet sig til i dag at være en stor spiller i det danske erhvervsliv.

I dag er Chr. Augustinus Fabrikker således et aktieselskab med investeringer i blandt andet Tivoli, Gyldendal og Royal Unibrew.

Selskabets hjemmeside betegner dog stadig Augustinus-slægten som en 'tobaksslægt', og de har da heller ikke lagt tobakken på hylden.

De ejer nemlig fortsat den største andel af Scandinavian Tobacco Group, STG, som de i 1961 var med til at grundlægge under et andet navn. STG sælger ikke længere cigaretter, men er markedsførende inden for salg af cigarer og pibetobak i store dele af verden.

'Kunne ikke sove om natten'

Peter Falktoft er kendt for sin udtalte modvilje mod rygning. I 2019 stod han således bag antirygerpodcasten 'Danmarks dræber #1'. I den kalder han blandt andet tobaksindustrien for 'James Bond-skurke', der er villige til at sælge deres sjæl.

Podcasten er desuden afbildet med Peter Falktoft, der sidder og betragter en cigaret, som han holder mellem fingrene, mens det ser ud, som om han er ved at bryde ud i gråd.

Falktoft har også udtalt, at han hader rygning, og at 'sandheden er, at uanset hvordan man vender og drejer det, så tjener tobaksindustrien penge på et produkt, som folk dør af. Jeg tænker umiddelbart selv uden at vide det, at jeg ikke ville kunne sove om natten, hvis det var mig, der solgte det produkt'.

Medejere i skattely

I sidste uge kunne Peter Falktoft og Esben Bjerre så fortælle, at de og deres podcast fra 1. februar rykkede over på Podimo, som Chr. Augustinus Fabrikker ejer 10 procent af.

Den særdeles populære podcast, som før blev finansieret gennem reklamer, er nu en del af Podimos betalingsindhold. Det betyder, at fans fremover skal oprette sig som abonnenter på platformen og betale et månedligt beløb, hvis de vil fortsætte med at lytte med.

Både podcastparret og Podimo - og derigennem Chr. Augustinus Fabrikker - tjener altså penge på, at lytterne følger med Peter Falktoft og Esben Bjerre over på platformen.

Foruden at være delvis ejet af en tobaksgigant har Podimo også tre andre medejere, der er placeret i velkendte skattely, nemlig på Caymanøerne og på den britiske ø Jersey.

De tre skattelyselskaber ejer tilsammen 20 procent af Podimo.

Ekstra Bladet har i flere omgange rakt ud til Peter Falktoft i forsøget på at få et interview. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Vi ville ellers blandt andet gerne have spurgt Peter Falktoft, om han har ændret holdning til tobaksindustrien, siden han har valgt at rykke til Podimo, samt hvordan han mener, at dette ryk flugter med hans ellers meget indædte kritik af tobaksindustrien og dem, der arbejder i den.