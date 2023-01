Familien mindes Hugo Helmig ved musikgudstjeneste

Om sårbarhed, at miste fodfæste i livet og finde håb.

5. januar dannede Sct. Lukas kirke på Frederiksberg i København rammen om en musikgudstjeneste, hvor Hugo Helmigs sange blev fortolket.

Over 150 deltog. Blandt andet Hugo Helmigs far, Thomas Helmig, mor, Renée Toft Simonsen, og hans søskende.

- Det var meget, meget rørende og smukt, fortæller sognepræst Bettina Tranber, der stod for prædiken ved musikgudstjenesten, til Ekstra Bladet.

- Vi havde slet ikke forventet, at Hugo Helmigs familie ville dukke op. Men jeg blev meget, meget berørt over, at de ville komme. Det bekræftede mig i, at vi gjorde det rigtige. At vi ikke havde stødt nogen ved at lave musikgudstjenesten allerede nu, fortæller Bettina Tranber videre.

Sct. Lukas kirke på Frederiksberg i København dannede torsdag rammen for en musikgudstjeneste, hvor Hugo Helmigs musik blev fortolket. Blandt de fremmødte var Helmig-familien. Foto: Henning Hjorth

Familien selv takkede nej til at svare på spørgsmål, da Ekstra Bladet henvendte sig.

Fuld af håb

Hugo Helmig døde 23. november i sin lejlighed i København. Han blev 24 år gammel.

Det var Hugo Helmigs far, Thomas Helmig, der i et opslag på Instagram bekræftede Hugo Helmigs død.

'På dit alt for korte livs sidste aften sad vi to sammen i sofaen i din lejlighed. Vi spiste og så 'Notting Hill', og vi snakkede og vi snakkede. Du var så fuld af håb, drømme og planer for fremtiden. Jeg var hos dig hele natten, og mens du sov, gav dit lille hjerte op,' skrev Thomas Helmig blandt andet.

Hugo åbnede sig i sine sange. Og i foråret 2020 lukkede han Ekstra Bladet ind i sin taglejlighed i hjertet af Aarhus.

