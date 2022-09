Familiestrid: Døtrene boykotter Bubbers bryllup

Bubber fortæller, at to af hans tre voksne børn har droppet kontakten til ham og dermed ikke dukker op til hans bryllup lørdag

Da Bubber under stor dramatik i 2019 valgte at gå fra sin kone gennem 28 år, Christina Ibsen Meyer, var det ikke kun ægteskabet, der røg sig en tur.

Også to ud af hans tre voksne børn valgte at kappe et bånd - i deres tilfælde til deres egen far.

Den mangeårige skærmtrold chokerede omverdenen, da det pludselig kom frem, at han havde fundet sammen med familiens tidligere barnepige, Signe Rossing, som han tilmed også havde gjort gravid.

Bubber og Signe Rossing bliver gift lørdag. Det falder ikke i god jord hos to ud af hans tre voksne børn, som ikke dukker op til hverken vielse eller fest. Foto: Emil Agerskov

Dermed forlod Bubber Christina Ibsen Meyer ud af det blå og indledte et forhold med Signe Rossing.

Det bevirkede, at tv-værtens to døtre, Sofia og Laura, der i dag er henholdsvis 32 og 28 år, valgte at tage deres mors parti og kappe båndene til deres kendte far.

Og sådan er det fortsat i dag.

De vil ikke se mig

Ekstra Bladet erfarer således, at Bubber, der retteligt hedder Niels Christian Meyer, her snart tre år efter bruddet med moderen fortsat ikke ser sine to voksne døtre. Ligesom de ikke kommer til vielsen og den efterfølgende bryllupsfest i morgen, når deres far skal giftes igen.

- Der er korrekt, at mine piger ikke kommer til brylluppet, og at de ikke vil se mig, siger Bubber til Ekstra Bladet.

Bubbers ældste datter, Sofia, afviser på vegne af sig selv og sin søster, at de skulle være inviteret til brylluppet:

'Vi har hverken set eller hørt skyggen af en invitation. Men når det er sagt, ville jeg aldrig deltage,' skriver hun i en besked til Ekstra Bladet.

Bubber om familiestrid: - Det gør ondt helt ind i sjælen