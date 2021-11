Familiestriden fortsætter: Sætter til salg for svimlende millionbeløb

I 340 år har Valdemars Slot på Tåsinge tilhørt den tidligere baronesse, Caroline Flemings, slægt, men snart skal det være slut.

Det gamle slot sættes nemlig om ganske kort tid til salg for intet mindre end 165 millioner kroner, rapporterer Berlingske.

Det kan flere af hinanden uafhængige kilder bekræfte over for Ekstra Bladet.

Beslutningen om at sælge kommer i kølvandet på en langvarig strid mellem Caroline Fleming og hendes søster, Louise Iuel Albinus.

I sommeren kom det frem, at søstrene ikke kunne enes om at godkende regnskabet for Valdemars Slot A/S, hvilket sendte selskabet i tvangsopløsning.

Regnskabet for firmaet i 2020 viste i første omgang et overskud, men efter Caroline Fleming krævede endnu en gennemgang for at kunne godkende regnskabet ved årsskiftet, blev det vendt til et underskud.

Valdemars Slot har været i familien i 340 år. Foto: Sonny Munk Carlsen/Ritzau Scanpix

'Hendes beslutning'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Caroline Fleming til beslutningen om at sælge, men hendes presseansvarlige, Elisa Lykke, oplyser, at hun ikke ønsker at udtale sig om sagen.

Over for Berlingske mere end antyder Nikolaj Albinus, der er gift med Caroline Flemings søster, Louise Iuel Albinus, at det ikke er med deres gode vilje, at slottet nu skal sælges.

- Du skal spørge Caroline om det her. Det er hendes beslutning, lyder det ifølge Berlingske fra Nikolaj Albinus.

Den mulige fortjeneste på salget af slottet vil dog falde på et tørt sted, for slottet er belånt til op over skorstenene, blandt andet hos Caroline Flemings tidligere mand, Rory Fleming, der har lånt virksomheden over 40 millioner kroner.

Det er ægteparret Louise Iuel Albinius og Nikolaj Albinus, som siden 2019 har fungeret som henholdsvis direktør og formand for Valdemars Slot A/S.

Søstrene ejer hver især 50 procent af slottet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Selvom Danmark er et lille land, har vi ikke mangel på luksusboliger. Her kan du se alle de dyreste liebhaver-ejendomme, der er til salg lige nu.