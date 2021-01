Fanget i Dubai: Bendtner udsat for indbrud

Imens Nicklas Bendtner lige nu er i Dubai, hvor han med egne ord kæmper for at komme hjem til Danmark, efter de danske myndigheder har indstillet flyvninger fra De Forenede Arabiske Emirater, har fodboldspilleren og kæresten Philine Roepstorff været udsat for indbrud i deres hjem i Hørsholm.

Det oplyser Nicklas Bendtner på sin Instagram-profil, hvor han fortæller, at indbruddet er blevet begået i nat.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordsjællands Politi. Vagtchef David Borchersen ønsker ikke at kommentere specifikke navne eller adresser.

- Men jeg kan bekræfte, at vi i morges har været ude til et indbrud i Hørsholm-området, siger han til Ekstra Bladet.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff forsøger i disse dage at komme hjem fra Dubai. Foto: Linda Johansen

Kæmper for at komme hjem

Nicklas Bendtner bekræftede lørdag på sin Instagram-profil, at han i øjeblikket er strandet i Dubai, som han rejste til i starten af januar til trods for, at myndighederne i øjeblikket på det kraftigste fraråder rejser til udlandet.

'Jeg rejste til Dubai d. 4. januar, da landet var i orange. Under min arbejdsrelateret tur er verden endnu engang vendt på hoved, og vi er igen i rød', skrev han på det sociale medie og fortsatte:

'Vi gør, alt hvad vi kan, for at komme hjem og har prøvet at finde en ansvarlig løsning i noget tid efterhånden og respekterer og forstår alle de regler, der er udstukket af Udenrigsministeriet. Jeg var ikke taget af sted, hvis der havde været nye mutationer på det tidspunkt'.

Efter anklage om falske tests: - Vi bliver en skydeskive

Ekstra Bladet var tidligere på ugen i kontakt med Nicklas Bendtner, der dog ikke ønskede at sætte ord på Dubai-turen.

Produktionsselskabet United TV, der står bag programmet 'Bendtner og Philine' på Dplay, har desuden bekræftet over for Ekstra Bladet, at man netop nu arbejder på sæson nummer to. Det er dog ikke lykkedes at få en kommentar i forhold til, hvorvidt programmet er påvirket af rejsen til Dubai.

Ekstra Bladet har søndag forsøgt at få en kommentar fra Nicklas Bendtner i forhold til indbruddet, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

