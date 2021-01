Fanget i Dubai: Kæmper for at komme hjem

Nicklas Bendtner er lige nu i Dubai og forsøger at finde en måde at komme hjem

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner befinder sig lige nu i Dubai, hvor han kæmper for at komme hjem, efter de danske myndigheder har suspenderet alle fly fra Dubai til Danmark på grund af mistanke om snyd med coronatests.

Det fortæller Bendtner på sin Instagram-profil.

Her fortæller han, at han rejste til Dubai, inden de nye rejsevejledninger, hvor myndighederne fraråder alle rejser, trådte i kraft.

'Jeg rejste til Dubai d. 4. januar, da landet var i orange. Under min arbejdsrelateret tur er verden endnu engang vendt på hoved, og vi er igen i rød', skriver han og fortsætter:

'Vi gør, alt hvad vi kan, for at komme hjem og har prøvet at finde en ansvarlig løsning i noget tid efterhånden og respekterer og forstår alle de regler, der er udstukket af Udenrigsministeriet. Jeg var ikke taget af sted, hvis der havde været nye mutationer på det tidspunkt'.

Turister i Dubai ser ingen problemer: - Vi følger jo restriktionerne

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nicklas Bendtner og har i dagevis forsøgt at få en kommentar i forhold til hans rejse til Dubai.

Han har dog ikke ønsket at kommentere.

Produktionsselskabet United TV, der står bag programmet 'Bendtner og Philine' på Dplay, har desuden bekræftet over for Ekstra Bladet, at man netop nu arbejder på sæson nummer to.

Det er dog ikke lykkedes at få en kommentar i forhold til, hvorvidt programmet er påvirket af rejsen til Dubai.

Artiklen fortsætter under videoen ...

I den seneste sæson af 'Bendtner og Philine' fortæller Philine om at det kan være godt for parret at tage pauser fra hinanden. Hun nyder muligvis godt af Bendtners forlængede tur til Dubai. Video: Discovery Networks.

Helene fra Odense bor i Dubai: Bliv væk!

Se billederne: Dansk fitness-babe lever vildt luksusliv i Dubai

Mikkel Kessler, Nicklas Bendtner og Michael Maze er blandt de kendisser, der har været i Dubai i januar. Foto: Privatfoto

Ikke den eneste

Nicklas Bendtner og en række andre rejselystne kendte danske ansigter har i den seneste tid skabt stor debat.

Tidligere i januar kunne man på de sociale medier se, hvordan blandt andre Nicklas Bendtner, bordtennisspilleren Michael Maze, den tidligere bokser Mikkel Kessler, den tidligere badmintonspiller Mathias Boe og pokerspilleren Theo Jørgensen havde mødtes og hygget på en restaurant.

Debatten har særligt taget til, efter det er kommet frem, at danskere hjemvendt fra Dubai kan have taget den sydafrikanske mutation med sig.

Smittetal i Dubai I december lå smittetallene stabilt på omkring de 1000 hver dag. I januar er det steget til over 3200 om dagen. (Kilde: Johns Hopkins University) Vis mere Luk

Statsminister Mette Frederiksen (S) har da også været ude med riven over for de danskere, der valgte at trodse rejserestriktionerne og tage ud i verden.

- Jeg tror, jeg skal pålægge mig selv lidt restriktioner, inden jeg udtaler mig om det. Der er en grund til, at verden er gået i rød. Der er en grund til, at vi over for alle - inklusiv dansk erhvervsliv, som vi lever af i dette land - virkelig anmoder om, at vi ikke rejser ud, lød det på et pressemøde tidligere på ugen fra statsministeren.

Skærpede retningslinjer 8. januar skærpede Udenrigsministeriet rejsevejledningerne, så man nu fraråder alle rejser til alle lande. Samtidig indførte myndighederne et krav om en negativ coronatest, der højst må være 24 timer gammel, hvis man vil rejse til Danmark. Det anbefales desuden at gå ti dage i selvisolation, når man kommer tilbage til Danmark. Der er dog netop nu tale om, at et flertal i Folketinget vil gøre isolation til et lovkrav. Et flertal i Folketinget vil dog gøre selvisolation til et lovkrav, der kan straffes for eksempel med bøde. Justitsminister Nick Hækkerup (S) har indkaldt til forhandlinger om forslaget i løbet af ugen.

Ekstra Bladet har den seneste tid forsøgt at få flere af de omtalte kendisser i tale, men det har ikke været muligt.

Mikkel Kessler og Lea Hvidt Kessler har dog forklaret deres rejse med, at den var arbejdsrelateret.

Fortryder ikke Dubai-rejse - men forstår folks misundelse

Ekspert om Dubai-kendisser: - Nedsættende og ydmygende