Fanget i smiley-fup

Ilse Jacobsen har efterhånden kastet sig over alverdens forretningseventyr.

Alt fra tøj og mode til et kurbad med restaurant hører under hendes imperium. Men netop den sidstnævnte restaurant har hun måske forsøgt at sælge lidt bedre, end den er.

I hvert fald brystede restauranten sig på hjemmesiden af at have en elite-smiley fra Fødevarestyrelsen, hvor den derfor havde et logo af en elite-smiley på siden.

Men linket i smileyen ledte ikke ind til nogen kontrolrapporter, og restauranten har slet ikke en elite-smiley - og har aldrig haft det.

Det viser en gennemgang af kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen, som Ekstra Bladet har foretaget.

Sådan fremgik elite-smileyen tydeligt på restaurantens hjemmeside. Skærmbillede

Kurbadet

Ilse Jacobsens restaurant ligger i hendes kurbad, Kurbadet by Ilse Jacobsen, i Hornbæk. Den hedder Restaurant I, og det var på restaurantens hjemmeside, den falske elite-smiley fremgik.

Ekstra Bladet har talt med Fødevarestyrelsen for at høre, om de må have en elite-smiley på hjemmesiden.

- Du spørger, om det er lovligt at have elite-smiley som ikon, når virksomheden i virkeligheden har en indskærpelse fra seneste kontrolbesøg, og det må de selvfølgelig ikke. Det er det, vi kalder vildledning.

- Så det er forkert, at den er der? Det skal den ikke være?

- Det skal den selvfølgelig ikke være, nej, siger Martin Birch Hansen, som er sektionsleder for Fødevarestyrelsen i København.

Væk var den

På baggrund af Ekstra Bladets henvendelse havde Fødevarestyrelsen oprettet en sag, og de havde planlagt et snarligt kontrolbesøg for at høre virksomheden om, hvad der var sket.

Men vupti - nu er smileyen væk. Den er dagen efter Ekstra Bladets henvendelse blevet erstattet af den mere retvisende smiley med et lunkent smil, som restauranten fik ved sit seneste besøg.

Her var der nemlig nogle indskærpelser fra Fødevarestyrelsen, som gør, at restauranten ikke kan få den helt glade smiley.

Nu er smileyen på hjemmesiden ændret til en mindre glad en af slagsen. Skærmbillede

Fik indskærpelse

Ifølge kontrolrapporten fik restauranten en indskærpelse, fordi de ikke kunne fremvise dokumentation for egenkontrol af de fødevarer, der ankommer og opbevares i restauranten.

'I perioden sidste kontrolbesøg til dags dato mangler der dokumentation for varemodtagelse 10 gange, opbevaring 12 gange, opvarmning 11 gange og nedkøling 11 gange med en frekvens 1 x ugen,' skriver styrelsen i rapporten.

Bemærkningen fra restauranten lød dengang på, at det var 'en anden kok' der stod for det.

Den indskærpelse medfører to yderligere kontrolbesøg, som restauranten selv skal betale et gebyr for udførelsen af.

For et år siden, 12. juni 2020, fik restauranten ligeledes en indskærpelse.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ilse Jacobsen, som fortalte, at hun lige skulle undersøge det, og så ville hun vende tilbage.

Dagen efter sendte hun en sms, hvori hun blandt andet skrev:

'Det er, hvad der kan ske. Dette var en bagatel. Rettet op, intet at komme efter'. Ekstra Bladet har siden forsøgt at stille Ilse Jacobsen nogle spørgsmål, men det har ikke været muligt at få kontakt til hende igen.

Fødevarestyrelsen bekræfter over for Ekstra Bladet, at Restaurant I aldrig har haft en elite-smiley, og selvom den altså nu er fjernet fra hjemmesiden, vil man alligevel se nærmere på den uretmæssige brug af den.