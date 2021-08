Fanget på hotellet: - Det eneste, der lyste op, var flammerne

Grækenland oplever den værste hedebølge siden 1987, siger premierminister Kyriakos Mitsotakis, mens de græske meteorologer varsler op til 45 graders varme.

På Rhodos er en skovbrand er ude af kontrol, hvor realitydeltageren Line Maria Busk befinder sig på ferie med sin mor og søster.

- Vi befinder os 12 kilometer fra branden i en by, som hedder Faliraki, fortæller Line Maria Busk til Ekstra Bladet.

Ifølge brandvæsenet på Rhodos er der stærk vind på øen, hvilket var en af årsagerne til, at branden har været svær at kontrollere.

- Men vi fik besked i går aftes om, at på grund af kraftig vind, var der risiko for, at branden ville sprede sig og rette sig mod Kallithea, som er en by, som ligger tre kilometer fra os, fortæller hun.

Søndag aften var der adskillige strømafbrydelser over store dele af øen, som også påvirkede Line Maria og hendes familie.

Det har især været svært at bevare roen søndag aften, da Line Maria Busk og familien hverken kunne få information på hotellet, og strømmen gik i byen, så de kunne heller ikke komme i kontakt med den resterende familie derhjemme, da deres telefoner også løb tør for strøm. Foto: Privat

- Vi kunne lugte røgen i luften, så det har været en meget uhyggelig oplevelse. Vi har ikke været i direkte fare på noget tidspunkt, men vi blev meget dårligt informeret i går på vores hotel, så folk blev meget nervøse, forklarer hun og fortæller, at alt strøm gik i det område, hun og familien befinder sig.

Flammerne lyste himlen op

- Vi sad i bælgravende mørke, og det eneste, der lyste op var flammerne, som vi kunne se i længere væk. Vi kunne se flammerne og nogle rigtig voldsomme, tykke, røde skyer af røg. Det har været så voldsomt, fortæller Line Maria.

Line Maria er på Rhodos med sin mor og søster.

- Vi er på tøsetur, så det har været ret hårdt ikke at kunne ringe i hjem til min kæreste og min far og bror og fortælle, at vi har det fint og er et stykke væk fra branden, fortæller hun.

Flere danskere har været vidne til skovbrande på Rhodos.

Alarm hver time

Strømmen på øen kom tilbage ved 01-tiden om natten, og dermed kunne Line Maria og familien igen oplade deres telefoner og kontakte de bekymrede familiemedlemmer hjemme i Danmark.

- Vi gik i seng kun med den information om, at vi, på grund af vindretningen, skulle være opmærksomme på, at branden kunne rykke sig hen mod os og med den følelse af, at vi skulle være klar til at blive evakueret når som helst.

- Derfor havde vi jo mange ubesvarede spørgsmål, som: Hvor hurtigt går det, hvis branden kommer denne vej, hvor skulle vi tage hen, hvis det skete og sådan nogle ting.

- Så vi har sovet så dårligt i nat, fortæller hun og forklarer:

- Vi satte en alarm hver time hele natten, for at vi kunne stå op og se, om branden var kommet tættere på. Vi er sikker på, at vi nok skulle få besked fra hotellet, hvis vi skulle evakueres, men det er også bare rart selv at have lidt styr på tingene. Så det har været en rigtig lang nat.

Line Maria blev et kendt ansigt, efter hun medvirkede i 'Ex on the beach'. Foto: Janus Nielsen