Fans i ekstase: 'Endelig!!'

'JEG VED IKKE, HVOR JEG SKAL GØRE AF MIG SELV'

'ENDELIG!!!!!'

'DET BARE LØGN'

Det er nogle af de reaktioner, der er kommet fra de danske 'Sjakalinas', efter rapperen Tessa, som har det borgerlige navn Theresa Ann Fallesen, mandag på Instagram har offentliggjort, at hun udgiver sit første album nogensinde.

Hidtil har rapperen smidt den ene single ud efter den anden - heriblandt 'Snakker for meget', 'Ben' og 'Så'n der'. Men nu fodrer hun altså de danske fans med et spritnyt album, der hedder 'Tessas hævn'.

Det har fået blandt andet tv-vært Sofie Linde til at skrive 'jaaaaaa!!!!!!' efterfulgt af en lang række emojis.

Også sangeren Thor Farlov har valgt at smide en emoji med en flamme til opslaget.

'FØDT KLAR' er, hvad der kommer fra youtuberen Louliving med det borgerlige navn Louise Bjerre.

Samme som tv-serie

Det er ikke udelukkende musik, som vi kender den flabede rapper fra.

Hendes album deler nemlig navn med DR3-serien 'Tessas hævn', som blev udgivet i 2020. Her kunne man følge Tessas historie fra unknown til upcoming rapper.

Derudover fortalte hun blandt andet om det hårde liv på gaden, da hun var teenager samt om krænkelser og MeToo.

Noget, som hun også fortalte om, da hun 1. januar 2021 fik lov til at holde nytårstale på Deadline.

Tessa har vundet flere priser gennem sin karriere. Herunder en Zulu Award for Årets Nye Navn, The Voice Prisen i 2020 og en Danish Music Award for Årets Nye Danske Livenavn og Mtv Europe Music Award for Bedste Nordiske Kunstner i 2021.