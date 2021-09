Fantastisk nyhed: Erklæret kræftfri

Andrea Elisabeth Rudolph er blevet erklæret kræftfri.

Det fortæller den tidligere tv- og radiovært og nuværende iværksætter i en story på sin Instagram-profil.

- Jeg har verdens bedste nyhed, som jeg vil dele med dig, fortæller hun, mens hun kæmper med at holde tårerne tilbage.

- Nu bliver jeg rørt, siger hun videre og holder en kort pause, før hun deler den glædelige nyhed:

- Jeg er simpelthen blevet erklæret kræftfri.

Fuldstændig fantastisk

Andrea Elisabeth Rudolph fortalte i februar, at hun var blevet ramt af brystkræft.

Omkring syv måneder efter, hun delte den triste besked, har lægerne nu erklæret hende kræftfri.

- Det skete faktisk allerede i torsdags. Jeg fik besked for en uge siden, torsdag, og så igen i onsdags. Først af kirurgen torsdag, og så onsdag af min onkolog, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg kan slet ikke forstå det. Det var faktisk lidt svært at forstå, og det er svært at forstå, men det er fuldstændig fantastisk, og jeg er overvældet over det. Det er så vildt.

Har fået det bedre

Andrea Elisabeth Rudolph fortæller videre, at hun allerede kan mærke, at hun har fået det bedre.

- Det er dejligt at mærke, at jeg samtidig får det bedre, siger hun og forsætter:

- De har simpelthen ikke kunnet finde nogle rester efter min operation.

I et opslag på Instagram uddyber hun den glædelige nyhed.

'Kære venner, i sidste uge fik jeg vil nok den vigtigste og bedste besked nogensinde. Alle prøver fra operationen er blevet analyseret både fra mit bryst og mine lymfer og de kan ikke finde noget som helst tilbage. Ingen mikrometastaser eller noget som helst. Der bor ikke kræft i min krop længere, jeg er rask. Det er føles fuldstændig surrealistisk og jeg kniber mig selv i armen', skriver hun i opslaget og tilføjer, at der er mange, hun gerne vil takke:

'Der er så mange jeg skylder en kæmpe tak men den her går til jer som har båret mig og heppede på mig. Trøstede mig, opmuntret mig og sendt umådelig meget kærlighed selvom vi måske aldrig nogensinde har mødt hinanden i virkeligheden.'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Andrea Elisabeth Rudolph.

Ekstra Bladet har tidligere talt med Niels Kroman, der er professor i brystkræftkirurgi og cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse, om, hvorfor unge rammes af brystkræft.