Far for tredje gang: - Jeg heppede

Lørdag kunne Magnus Millang ikke bare fejre, at 'Druk' løb med hele tre statuetter ved årets uddeling af Bodilprisen.

Den 39-årige skuespiller og manuskriptforfatter kunne også stolt fortælle om fødslen af sin og konen, Nana Fagerholts, tredje søn, som kom til verden for få uger siden.

- Det går godt. Det er vores tredje barn, så vi har fundet ud af, hvordan vi gør. Jeg var også lidt en jordemoder under fødslen. Alt kører.

- Manden har jo altid svært ved at finde sin plads, men det synes jeg, at jeg gjorde denne her gang. Jeg heppede, lød det fra Millang forud for prisuddelingen.

Lørdagens prisfest var da også en kærkommen lejlighed for skuespilleren til at få en pause fra barselsboblen.

- Det er stadig nyt og spændende, men det skal nok blive hårdt på et tidspunkt. Lige nu er det bare den der boble, hvor man sidder derhjemme, og verden står stille. Det er lockdown igen, sagde han.

Magnus Millang var nomineret til en Bodilpris i kategorien bedste mandlige birolle for sin præstation i den Oscar-belønnede film 'Druk'.

Det blev dog Lars Brygmann, der løb med sejren for sin rolle i 'Retfærdighedens ryttere'.