Far i en høj alder: 'Den ultimative udfordring'

Det signalerer det overskud og empati at prioritere børn, når man har nået bedstefar-alderen. Poul Madsen, Jørgen de Mylius, Bubber og Jacob Dahl fortæller, hvordan det er at blive far i en meget høj alder

Kun i Ekstra Bladet

Et stigende antal midaldrende mænd vælger at blive andengangs-fædre. I februar 2022 spurgte Ekstra Bladet en række kendte mænd om, hvorfor netop de valgte at kaste sig ud i en ny omgang som nybagt far.