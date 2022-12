Fredag blev det offentliggjort, at popstjernen Hugo Helmig er død. Han blev 24 år.

Hugo Helmig, der var søn af musikeren Thomas Helmig og forfatteren Renée Toft Simonsen, gik bort onsdag 23. november. I går, torsdag, blev han begravet i Aarhus.

På kirkegården ligger massevis af blomster og de sidste varme hilser til Hugo Helmig.

Foto: Ernst van Norde

Foto: Ernst van Norde

Foto: Ernst van Norde

'Farvel kære elskelige skat' og 'hvil i fred kæreste Hugo' lyder mindeordene blandt andet om Hugo Helmig.

- Du var så fuld af håb

Det var Thomas Helmig, der fredag formiddag kunne bekræfte Hugo Helmigs dødsfald. I skrivende stund er dødsårsagen ikke offentliggjort.

Thomas Helmig skrev således i et Instagram-opslag fredag:

'På dit alt for korte livs sidste aften sad vi to sammen i sofaen i din lejlighed. Vi spiste og så 'Notting Hill', og vi snakkede og vi snakkede. Du var så fuld af håb, drømme og planer for fremtiden. Jeg var hos dig hele natten, og mens du sov, gav dit lille hjerte op,' skrev Thomas Helmig og fortsatte:

'Og nu er du så pludselig ikke 'her' længere, men lever videre et sted 'Dybt inde i mit hjerte' hvor jeg vil bære dig med ømhed, stolthed og betingelsesløs kærlighed resten af mit liv. Jeg er så uendeligt taknemmelig for hvert eneste sekund, jeg fik sammen med dig. For evigt - Far.'

Også Renée Toft Simonsen og Hugo Helmigs søstre, Ida Marie Helmig og Ulrikke Toft Simonsen, delte opslag i sorg på Instagram.

