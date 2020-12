Farverig legende stopper

’Man skal stoppe på toppen, og inden man bliver ked af jobbet.’

Sådan lyder en del af forklaringen fra Ekstra Bladets populære tegner, Morten Ingemann, der forlader avisen med udgangen af 2020 efter 26 års tro tjeneste – heraf 17 med striber.

Men den 60-årige tegner smækker ikke med døren, så Ekstra Bladets læsere kan nyde godt af hans striber i hele 2021, hvor de bedste genudgives. Desuden vil han fortsætte med at tegne til Nytårstorsken og andre udvalgte begivenheder.

– Jeg kan takke Ekstra Bladets tidligere chefredaktør Bent Falbert for, at mine striber kunne udgives i bogform, selvom Ekstra Bladets Forlag ikke troede på idéen.

– Og siden da er det kun gået opad med oplaget. I år ligger min bog nummer ét hos Salling Group (Føtex, Netto og Bilka, red.) foran Sara Blædels seneste og Barack Obama. Det er da vildt, smiler Morten Ingemann.

På trods af symbiosen med Ekstra Bladet er det dog tid at komme videre, hvis han ikke vil rammes af stress eller blive skør.

Jeg holder af at min tegning er en aktuel kommentar – et statement, forklarer Morten Ingemann . Foto: PR/Les Kaner

Ca. 5000 striber

– Det er altså et pres at skulle præstere noget nyt HVER dag, fastslår Morten Ingemann.

– Jeg kan ikke ’tegne forud’, for man ved aldrig, hvad der sker, og jeg holder af at have en aktuel kommentar – et statement – og det har jeg haft cirka 5000 gange nu.

– Når jeg har holdt fast så længe, skyldes det de engagerede læsere. Det er et privilegium at få så fin respons hele tiden og at blive kontaktet – selv i Brugsen – af mennesker med skæve idéer eller ros.

– Striberne er blevet en slags folkeeje, og jeg kan ikke takke læserne nok. Uden dem var det aldrig gået, forklarer Ingemann og tilføjer:

– Folk tror, at jeg er blevet skør, siden jeg holder op. Men der så meget, jeg også gerne vil nå, mens jeg endnu kan tygge smør. Jeg vil for eksempel gerne male – og lave flere bøger a la dem med danske konger og statsministrene, fortæller tegneren.

– Jeg starter eget forlag sammen med to venner, hvor vi skal udgive bæredygtige temabøger om alt, hvad vi finder sjovt: Om begivenheder i soveværelset, om dyr, kunst, politik og meget andet.

– Der er meget på tegnebrættet – herunder også en biografi om mig skrevet af Ekstra Bladets Hans Bjerregaard, fortæller Morten Ingemann.

Satire og humor er universelle sprog, mener Morten Ingemann/. Foto: PR/Dyrby

Gør grin med alle

I Morten Ingemanns optik er der ikke noget, man ikke kan lave sjov med. Satire og humor er universelle sprog.

Det viser sig blandt andet ved de mange henvendelser, han får fra nydanskere.

– Hvis man gør grin med alt og alle med samme kærlige glimt i øjet, så kan stort set alt glide ned. Og sådan skal det være.

– Jeg er heldig at have et så stort og bredt publikum, fastslår han.

