'Fattig' frisør: Har ikke længere råd

Dennis Knudsen prioriterer børn og lavere indtægt frem for et liv på første klasse

Flere af Dennis Knudsens venner har moret sig over, at de kendtes frisør har lagt sit liv så vildt om, at han nu holder ferie i en campingvogn.

- Ja, hvem skulle have troet det for få år siden, men virkeligheden er, at man ikke kan føre sig frem på første klasse, hvis man har skruet ned for sin indtjening og kun arbejder 20-25 timer om ugen. Man må prioritere, griner Dennis og påpeger, at han jo, som alle ved, faktisk kommer fra små kår i en lille lejlighed på Mørkhøjvej.

Lukas og Noah kan kun lige nå morgenmaden, før de skal ud på legepladsen til de andre børn på campingpladsen. Foto: Privat

- I stedet for at bruge tusindvis af kroner på hoteller og lejede sommerhuse - i f.eks. Skagen, har jeg investeret i en campingvogn med god plads til 240.000 kr. Og det er jeg glad for. Det er hele familien. For nu kan jeg, når jeg skal ud og holde foredrag eller lave andre forretninger, bare stoppe børn og barnepige ind i campingvognen og køre af sted. Børnene kan være med mig, og vi sparer hotelophold og restaurantbesøg i tide og utide. Campingvognen har et dejligt køkken med tre blus, hvor jeg laver mad hver dag, tilføjer han.

I Skagen

I øjeblikket befinder familien Knudsen sig i Skagen, hvor alle vennerne også er for tiden. De bor på campingpladsen lige op ad legepladsen, og det er et rent slaraffenland for både far og børn.

Aura vil også være med, Når Lukas leger. Foto: Privat

- Camping er helt nyt for mig. Jeg har aldrig prøvet det før, men nu kan jeg se, at det er en sindssyg god måde at holde ferie med tre børn på. Da ferien nærmede sig gik det op for mig, at jeg skulle være alene i tre uger med ungerne. Barnepigen skulle have sin ferie, min bror skulle arbejde, og min mor skulle noget andet - derfor besluttede jeg at prøve camping, i stedet for at mure os inde i et sommerhus eller blive hjemme i Korsør. Og det har vist sig at være fantastisk for os alle fire. Her i Skagen vil drengene ud at lege på campingpladsens legeplads med de andre børn, inden vi næsten får gnedet søvnen ud af øjnene, og lille Aura er så nem at have med i klapvognen, når vi skal ud.

Saksen er med

Dennis Knudsen har dog taget saksen med på ferie. Selv om det på ingen måde er en arbejdsferie, har han dog aftaler med enkelte stamkunder om, at de kan kigge forbi campingvognen og få ordnet krøllerne.

Ifølge sin far har lille Aura det som blommen i et æg med sin familie på campingpladsen. Foto: Privat

Igen griner den kendte stylist, for måden, han lever på nu, er meget langt fra det jetset liv, han tidligere ikke kunne leve uden.

- Jeg har solgt mit brand, og det giver mig en fast indtægt frem til jeg er 66 år. Og derefter vil jeg fortsat være den, der skal udvikle de nye produkter i Dennis Knudsen Serien, så vi dør ikke af sult, når jeg så samtidig kan lave op til fem klipninger om dagen. Men jeg var en moden herre, da jeg fik mine børn, så jeg vil være sammen med dem så meget som muligt. Jeg henter og bringer selv, jeg smører madpakker og laver mad - det er kort sagt et helt almindeligt liv, hvor mine tre børn har førsteprioritet.

Den store campingvogn har flere soverum, et bad og et lokum, der skal tømmes hver anden dag. Foto. Privat

Stor mundfuld

Han fortæller, at han - som det tidligere har været beskrevet i pressen - har forsøgt sig med en kærlighedsannonce i håb om et fast forhold.

- Men det lykkedes ikke. Og jeg forstår godt, at børnene og jeg er en stor mundfuld. Ingen har bidt på, og det er klart, når det på forhånd slås fast, at det er børnene og ikke kæresten der kommer i første række.

Om et par dage forlader Dennis, Lukas, Noah og Aura Skagen og sætter kurs mod nye campingpladser længere syd på. Byerne Aarhus, Silkeborg og Skanderborg er lige nu på tale.