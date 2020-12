Faulis fede formue: Så rig er han

Søren Fauli er stadig en ganske velhavende mand.

Det viser det seneste regnskab fra virksomheden Dauli Film, som han ejer 100 procent af. Regnskabet dækker over perioden fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

Bruttofortjenesten lyder på 276.906 kroner, hvilket egentlig gav et underskud, efter to ansatte - hvor den ene formentlig er Søren Fauli - havde fået deres løn.

De to ansatte fik udbetalt 895.539 kroner, hvilket svarer til en månedsløn på 37.314 kroner til hver, hvis de har fået lige meget udbetalt. Det beløb skal der betales skat af.

Aktiegevinst

Det ser dog ud til, at lykken tilsmilede 57-årige Søren Fauli på aktiemarkedet i regnskabsåret. De såkaldte finansielle indtægter - der er renteindtægter på indestående i bank samt afkast og udbytte på aktier og obligationer - lød på 1.907.417 kroner.

Det sendte virksomheden i plus for året. Her lød overskuddet på 777.625 kroner, efter skatten var blevet betalt.

Overskuddet var dog ikke helt nok til at dække de penge, som Søren Fauli gerne ville have ud af selskabet.

Dauli Film har i alt udbetalt 3.000.000 kroner i ordinært og ekstraordinært udbytte i regnskabsåret.

Selskabet har dog rigeligt med penge, der gør det muligt. Egenkapitalen lød ved udgangen af regnskabsåret på 47.762.231 kroner.

Størstedelen af dem er placeret i værdipapirer - aktier og obligationer - hvor der 30. juni 2020 var for 40.486.860 kroner, hvilket dog er lidt mere end ni millioner færre end regnskabet forinden.

Mangemillionær på Normal

Søren Fauli har i mange år haft stor succes som tv- og reklamemand samt som en af bagmændene bag succeskæden Normal, og det har givet millioner på kistebunden.

Især sidstnævnte har vist sig som en fremragende forretning for Fauli, der takkede ja, da han i sin tid fik tilbuddet om at være med til at starte en ny dagligvarebutik op.

I dag kender langt de fleste danskere Normal, der har mere end 90 filialer i Danmark og også er repræsenteret med butikker i Norge, Sverige, Holland og Frankrig.

Søren Fauli var med på rejsen, indtil han i 2016/17-regnskabsåret besluttede, at aktierne efterhånden havde nået højder, hvor det var tid til at sælge ud.

Det gjorde han, og det resulterede i, at firmaet Dauli Film ApS kunne fremvise et overskud på svimlende 51.219.505 kroner efter skat i regnskabet for tre år siden. Her udbetalte han 5.000.000 kroner til sig selv og lod de resterende 46.219.505 blive i firmaet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Søren Fauli, der ikke ønsker at kommentere de nye regnskaber.