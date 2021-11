Fed forretning: Svømmer i penge

Det er en fed forretning at være Mikkel Beha Erichsen.

Det viser et netop offentliggjort regnskab for hans holdingselskab, Beha Erichsen Holdning ApS, der dækker perioden 1/7-2020 til 30/6-2021.

I denne periode væltede pengene ind hos den populære eventyrer, der kunne notere sig et overskud før skat på 2.522.994 kroner. Det er en markant forbedring i forhold til sidste regnskab, hvor overskuddet var godt en million.

Det er endda, selvom bruttofortjenesten i datterselskabet Havana Production ApS i indeværende regnskabsår faldt fra svimlende 7.317.227 kroner til 3.855.217 kroner.

Svømmer i penge

Mikkel Beha Erichsen kan efterhånden – som en anden Joakim von And – tage en dukkert i sine millioner, for med det flotte regnskabsår øges egenkapitalen i selskabet til 12.732.814. Heraf er knap 10 millioner kapitalandele og værdipapirer.

Ved et kig i Mikkel Beha Erichsens andet selskab Havana Productions ApS kan man se, at tv-personligheden har gjort et indhug i overskuddet ved at udbetale 998.548 kroner i løn til selskabets to ansatte. Det svarer til en månedsløn på 41.606 kroner for begge, hvis de har fået samme beløb.

Det er lidt mindre end sidste regnskabsår, hvor der blev udbetalt lidt over 1,3 millioner i lønninger - svarende til en månedsløn på 54.430 kroner til de to ansatte.

Her blev der samtidig afsat 3.110.000 kroner til pensioner. I dette regnskabsår blev samme post prydet med et stort, fedt nul.

Fra holdingselskabet har Mikkel Beha Erichsen udbetalt et udbytte på 113.000 kroner.

Kronprins Frederik takkede ja, da Beha-familien inviterede ham med. Det kunne seerne opleve i TV 2-programmet 'Kurs mod danske kyster' sidste år. Foto: TV2

Familieformue

Selv om Mikkel Beha Erichsen står som eneejer af virksomhederne, så har han tidligere fortalt Ekstra Bladet, at det er et familieforetagende.

- Vi er fem mennesker, der lever af vores firma, og vi skal bruge alle de penge, som vi kan skrabe sammen til at komme ud at rejse, så vi kan lave nye historier. Når vi er til søs, er der perioder, hvor vi ikke rigtigt har nogen indtægt, og derfor er det dejligt, at vi kan spare nogle penge sammen, fortalte han for fire år siden.

Dengang slog han også fast, at de mange millioner ikke får familien til at ændre tilværelsen.

- Jeg synes jo stadig, at den bedste vin er den, hvor man får tre for 100 kroner, og jeg går aldrig ned i en dyr tøjbutik eller køber smarte biler, sagde han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mikkel Beha Erichsen, der ikke ønsker at kommentere på regnskabet.