Fed opsparing

Den danske filmmager Erik Clausen, 79, har vendt et minus til plus.

Det viser det nye regnskab i virksomheden Circus Cosmos Clausen ApS, hvor egenkapitalen fortsat bugner.

Hvor regnskabsåret 2019/2020 gav et minus på 252.518 kroner, er skuden vendt i det nye regnskab, der viser et overskud på 317.704 kroner før skat, efter der er trukket 423.102 lønkroner ud til virksomhedens ene ansatte. Det svarer til en månedsløn på 35.258 kroner før skat.

Udover lønnen er der udbetalt et udbytte på 113.000 kroner.

Formuen vokser

Resten af overskuddet bliver i Circus Cosmos, hvor egenkapitalen vokser fra 7.569.616 kroner til 7.745.405 kroner.

Et kig i regnskabet afslører desuden, at Circus Cosmos Clausen ApS bevarer sin imponerende kapital i værdipapirer - altså aktier og obligationer - der stiger godt 70.000 kroner til 7.997.013 kroner.

Det er også aktiemarkedet, der har sikret overskuddet i løbet af året. De såkaldte finansielle indtægter udgør således 470.262 kroner for perioden, ligesom hans filmselskab, Clausen Film ApS, bidrager med 141.453 kroner.

Ekstra Bladet har tidligere talt med Erik Clausen om den bugnende pengekasse, hvor han blandt andet sagde:

- Mit firmas økonomi betyder suverænitet for mig. Jeg har mulighed for at arbejde med de ting, jeg vil, uden at skele til økonomi.

- Du sidder over for en fri mand i kraft af fri tankegang og fri økonomi, lød det fra Erik Clausen.

Sammen med hustruen, Pernille, solgte Erik Clausen tidligere i år sommerhuset i Tisvildeleje, som de købte i 1994 for 1.45.000 kroner. Selvom parret måtte give en rabat på 1,9 millioner kroner, var der dog formentlig pænt med penge i overskud efter salget. Sommerhuset blev solgt for 6,5 millioner kroner.