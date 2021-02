Felix Smith og kæresten flytter fra hinanden

Den 44-årige tv-vært Felix Smith og et år yngre kæreste Marie Schmidt har valgt at flytte fra hinanden efter 14 år. Det skriver parret på Instagram.

'Det er en stor beslutning, men den har været længe undervejs. Vi gør det i enighed og med stor kærlighed til hinanden. Det er en svær tid, især for børnene, og vi beder derfor om ro og fred', skriver Felix Smith.

Marie Schmidt bekræfter også bruddet på sin Instagram med samme foto og stort set samme delingstekst, dog ledsaget af et 'alt bliver dejligt igen'.

Parret har to drenge sammen på seks og 12 år og bor i Bagsværd.

Felix Smith og kæresten Marie Schmidt har valgt at flytte fra hinanden efter 14 år. Foto: Mogens Flindt

Felix Smith skiftede i 2019 fra TV2 til Discovery Networks, hvor han har været vært på den danske udgave af 'Top Gear'. Og senest sejlede han 'Over Atlanten' i efteråret 2020 sammen med blandt andre tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, kendiskok Umut Sakarya og tidligere svømmer Sarah Bro.

– For mig er det en gave at være sammen med et menneske, som ikke er i nærheden af den branche, jeg bevæger mig i. For så meget interesserer den mig heller ikke. Jeg har brug for at være et helt almindeligt menneske, når jeg har fri, og man kan ikke finde nogen, der er mere ligeglad med den verden, jeg arbejder i, end Marie. Det er jo ingen hemmelighed, at min branche godt kan være lidt højtflyvende indimellem, og Marie er bare et træ at komme hjem til. Det var noget af det første, jeg forelskede mig i ved hende, sagde Felix Smith til Femina i 2018.

Marie Schmidt har også tidligere talt om, hvad det var, hun faldt for:

- Jeg faldt for, at han var en drengerøv, men samtidig også helt vildt ansvarlig. Han er god til at passe på mig. Sørge for, at jeg har noget ordentligt at køre i, for eksempel. Og så er han jo helt fantastisk sød og kærlig. Og meget, meget sjov at leve sammen med, sagde Marie Schmidt til TV2 i 2014.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Felix Smith, der ikke har yderligere kommentarer.

