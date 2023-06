Femte gang: Kendispar mister ufødt barn

Parret Ninos Oraha og Elife Kocak har et brændende ønske om at udvide familien og gøre datteren Elia til storesøster.

Desværre lider Elife Kocak af abortus habitualis, hvilket betyder gentagne graviditetstab, og parret kunne for nyligt dele den tragiske nyhed, at de igen har mistet deres ufødte barn.

Det er nu femte gang, at parret mister et ufødt barn.

'Vedvarende sorg'

'At miste en graviditet én gang er en svær oplevelse, men at miste fem gange har og er en hjerteskærende og udfordrende situation,' skriver Ninos, der er kendt fra 'Robinson', til Ekstra Bladet.

'Det ført os til langvarig og vedvarende sorg, frustration og håbløshed, men vi fortsætter kampen og giver ikke op.'

'Skriger af smerte'

Parret delte for få dagen siden den tragiske nyhed på Instagram, hvor Elif Kocak skrev:

'Det er skræmmende, at jeg er begyndt at kende den her følelse, jeg sidder med så godt, at jeg bare bliver helt kold udad til, selvom min krop skriger af smerte indvendigt.'

Færdiguddannet

Ninos Oraha blev for alvor kendt herhjemme efter sin medvirken i reality-programmet 'Robinson'.

Efterfølgende åbnede han i 2019 sammen med kammeraten og tidligere 'Paradise'-deltager Türker Alici den hypede donut-kæde Bronuts, der dog måtte dreje nøglen om i december 2021.

Mønsterbryderen har en fortid som kriminel, men har i forbindelse med sit arbejde som socialpædagog arbejdet med mennesker i over et årti og færdiggjorde lørdag sin sidste eksamen på en selvbetalt coachinguddannelse.

- Jeg har selv fået meget støtte og hjælp, da jeg var yngre, og det vil jeg gerne give tilbage nu, sagde han til Ekstra Bladet i forbindelse med opstarten på forløbet som coach i januar.