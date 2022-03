Ferien tog en uventet drejning

TV 2-kendissen Bolette Birch og kæresten, Jaffer Janjooa, der mødte hinanden i 'Bachelor' på TV 2, er netop nu på Lanzarote, hvor de har nydt Sydens sol de seneste dage i selskab med Bolette Birchs forældre.

Men den ellers så hyggelige ferie har nu taget en uventet drejning.

Bolette Birch er nemlig blevet ramt af corona på den spanske ferieø, hvor hun er testet positiv hos en læge.

Derfor må hun ikke komme hjem sammen med de andre på fredag, hvilket ellers var planen.

– Jeg er blevet taget af flyet på fredag og er stadig ved at finde ud af det. De spanske regler er lidt mere strikse end de danske, så jeg er ved at finde ud af, hvad der skal ske, fortæller hun i en story på Instagram og fortsætter:

- Jeg har holdt den i to år uden at få den (corona, red.), men nu gik den ikke mere, så jeg er i isolation her. Jeg er i mit rette es. Jeg er på La Santa med min familie, og så sker det, siger hun med et smil.

Bolette og Jaffer fandt kærligheden i TV 2-programmet 'Bachelor' og blev kærester, da de vendte hjem til Danmark. I dag bor de sammen. Foto: TV 2

Bibeholder godt humør

Bolette Birch gør det dog klart, at hun vil bibeholde det gode humør, og at situationen kunne være meget værre.

– Der sker meget ting ude i verden lige nu, det her er bare min situation, siger hun med henvisning til krigen i Ukraine.

– Jeg har en lille terrasse med solspot og har heldigvis pakket alt for meget underholdning, siger hun videre på sin Instagram-profil.

I en sms fortæller Bolette Birch til Ekstra Bladet, at hun har det godt efter omstændighederne.

'Det er lidt ærgerligt her på ferien. Det kommer og går lidt, hvordan mit helbred lige har det. Men jeg kan bevare mit positive sind og grine lidt ad det samtidig,' skriver hun.

