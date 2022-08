Festende Fetterlein: Tæt på tv-comeback

Eks-tennisspilleren vender snart tilbage på tv i et dokumentarprogram inden for realitygenren, fortæller han, imens han danser og drikker til sangen 'Fetterlein' - om sig selv - på AiaSound Festival

Der var et tidspunkt for nogle år siden, hvor man kunne opleve Frederik Fetterlein her, der og alle vegne på tv, men det er efterhånden længe siden, man har set noget til ham på den front.

Det ændrer sig dog meget snart.

Den tidligere tennisspiller, som for nogle år siden pludselig sprang ud i programmer som 'Divaer i junglen', 'Luksusfælden' og 'Min fede træner', ligesom han fik en hel tv-føljeton om sig selv, skal nemlig snart være med i en slags hybrid mellem reality og et dokumentarprogram.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet støder på ham til AiaSound Festival på Amager fredag aften.

- Jeg laver noget tv og noget podcast for tiden.

- Kan du uddybe, hvad det er for et tv-program?

- Det kommer lige om lidt. Det bliver rigtig sjovt - det er noget reality. Eller faktisk mere et dokumentarprogram, lyder det fra Frederik Fetterlein, som dog ikke må komme det nærmere endnu.

Shots og cocktails

Da Ekstra Bladet spotter ham hen mod aften, har han netop købt 10 shotsrør til at supplere sin cocktail i hånden.

Der skal dog slet ikke drikkes i gennem, påstår den ellers altid partyglade Fetterlein.

- Nej, vi skal ikke gå amok, haha. Men vi er inviteret af festivalen og skal høre Tiësto senere, fortæller han.

Så skal der drikkes shots! Frederik Fetterlein var i superhumør på AiaSound Festival. Foto: Kasper D. Kopping

En sang om sig selv

Ironisk nok møder vi ham helt oppe foran scenen under koncerten med Cheff Records - et rap-kollektiv, der blandt andet fremførte nummeret 'Fetterlein', som et af medlemmerne Kidd storhittede med for år tilbage.

Der var dog ikke tale om en ordentlig omgang ananas i egen juice, for den tidligere sportsstjerne var ikke troppet op til Cheff Records-koncerten for specifikt at høre lige netop dét nummer.

- Men det er fantastisk, at der er lavet en sang om mig. Det har været godt for mig, jo. Og det er da sjovt, at så mange mennesker blandt andet fester til en sang om mig, smiler Frederik Fetterlein.

Han er fortsat sammen med sin kæreste gennem 10 måneder, fortæller han, men han er endnu ikke parat til at fortælle navnet.

- Jeg er ikke rigtigt stået frem med hende. Men det er en sød pige. Hun er 44, så hun er lidt ældre end nogle af mine tidligere kærester, griner Fetterlein - inden han nærmest danser ind i folkemængden med sine shotsrør.