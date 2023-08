Festkongens død: Stofmisbruget nåede uanede højder

Jean von Baden blev mere indadvendt, indelukket og sky i takt med, at kokainens klør overtog ham totalt. Han løj om at være clean, festerne blev færre og i stedet sad han og sniffede derhjemme

Det hele gik så godt.

Indtil det ikke gjorde det længere.

Både verdens måske hotteste natklub i samtiden, Nasa, og festkongen over dem alle, Nasa-medejer Jean von Baden, oplevede en gigantisk nedtur mod slutningen af 00'erne.

Disco-lyset var tændt, musikken var pulserende og Nasa i Boltens Gård strålede, men 2008 bragte et uventet mørke med sig.

Det globale finanskrak ramte hårdt, og Nasa var tvunget til at kæmpe for sin eksistens.

Jean Von Baden kæmpede samtidig med sine egne indre dæmoner. Hans liv var ved at smuldre, og hans stofmisbrug nåede uanede højder.

Et langt liv med fester båder som arrangør og dj satte sine spor hos Jean von Baden. Til sidst kom stofmisbruget ud af kontrol. Privatfoto

Stofferne overtog ham

De sidste fire afsnit i seneste sæson handler om Boltens Gård - det ikoniske fest-sted en lille afstikker fra Gothersgode i Københavns centrum nær Nyhavn, hvor der engang lå populære og banebrydende natklubber som X-ray og Nasa.

Jean von Baden, vært og fortæller i hele 'Vi ejer natten'-serien, var en central skikkelse på begge klubber og i det øvrige natteliv i hovedstaden, men med det kom også en tilværelse, hvor stofferne til sidst var altdominerende hos den energiske dj og festarrangør.

Liv og glade dage - og formentlig en pille i maven, der gjorde ham ekstra energisk og i højt humør. Jean von Baden som go-go danser i sin pink Elvis-dragt. Nogle år senere ramte nedturen. Privatfoto

Ingen kræfter

Til sidst gik det galt.

- Jeg havde ret meget nedtur og fungerede egentlig ikke supergodt. Jeg havde ikke kræfter til at lave store fester længere. På en måde ville jeg nok gerne væk fra den techno- og house-scene, jeg havde været en del af i mange år, for jeg var havnet i rocker-relationer og mine fester blev invaderet af bander, fortæller Jean von Baden og podcasten og fortsætter:

- Det endte altid med, at der ikke var nogen penge, og jeg var syg selv af både nedture og opture og for stort forbrug. Det her med at arrangere fester konstant og vælte rundt på alle byens klubber, var blevet for hårdt. Det var mindre sjovt at gå ud og mere sjovt at tage kokain, siger Jean von Baden.

Han erkender, at han ikke kunne styre det vanedannende stof, som egentlig ikke ramte ham særligt første gang, han tog det.

Alligevel satte behovet sig som noget psykisk. Han MÅTTE bare have mere - effekt eller ej:

- Kokain kom ud af kontrol fra den første streg. Jeg kunne ikke tænke på andet. Jeg kunne mærke fra starten, at det her kom jeg ikke til at slippe. Det var en måde at komme i gennem aftenerne på. Det var en eskalering, der blev værre og værre og grimmere og grimmere, siger den i dag detroniserede festkonge.

I dag har Jean von Baden, der for længst er ude af sit misbrug, vendt erfaringerne til noget positivt. Han er således misbrugsterapeut og psykoterapeut - samt podcast-vært på Ekstra Bladet. Foto: Linda Johansen

Jean von Baden fik til sidst et blakket ry som en, der var ret meget ude af kontrol.

Derfor holdt han sit misbrug skjult, for udadtil lod han omverdenen vide, at han var blevet clean. I stedet sad han hjemme og tog kokain i en flugt fra virkeligheden.

