Fetterlein i kæmpe bommert: - Den skal ikke fjernes

Så fik Frederik Fetterlein endnu en tus til samlingen, men tatovøren har lavet en gevaldig fejl.

Meningen var, at realitystjernen skulle have sin fødselsdagsdato permanent placeret i nakken.

Sådan blev det bare ikke.

Fødselsdatoen, der egentlig er 11.07.70, blev forvandlet til 11.07.07. Den tidligere tennisspiller er derfor nu ifølge sin nakke kun 13 år gammel.

Sådan ser Frederik Fetterleins nakke ud efter hans seneste tatovering. Privatfoto

Ekstra Bladet fangede Fetterlein på telefonen til en snak om brøleren, og han har det fint med resultatet, lader han os vide.

- Hvordan kan sådan en fejl ske?

- Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo meget grineren. Jeg havde fået lavet tatoveringen i nakken og kom så hjem til min søn, der sagde: 'Har du set dig selv i nakken?', fortæller Fetterlein og fortsætter:

- Og jeg forstod ikke, hvorfor han sagde sådan. Men så var 70 sgu lavet om til 07.

Fetterlein har masser af tatoveringer. Og han siger selv, at der nu går lang tid, før han skal under nålen igen. Foto: Anthon Unger

Utjekket at være 50

Selvom det er en kæmpe fejl, har Fetterlein ikke tænkt sig at ændre det.

- Altså - jeg har jo mange tatoveringer, der camouflerer den i nakken. Og det er helt ærligt heller ikke særligt tjekket at være blevet 50. Så det passer mig fint, fortæller Fetterlein.

Og faktisk har Frederik Fetterlein valgt at tage det hele med et smil.

- I stedet for at blive sur vælger jeg bare, at 07 nu er mit lykketal. Tatoveringen bliver derfor min fødselsdag med dag og måned sammen med mit lykketal.

Tv-serien 'Fetter' er blandt andet noget af det, Fetterlein er kendt for, efter han stoppede som tennisspiller.

Der spiller han sammen med Uffe Holm, Lina Rafn og mange flere.

