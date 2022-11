Fie Laursen dømt: Skal betale 20.000 kroner

Fie Laursen er blevet dømt for skjult reklame. Bøden lyder på 20.000 kroner, og den har hun ifølge sin advokat tænkt sig at betale

Den kendte influencer Fie Laursen er mandag i Københavns Byret blevet dømt for brud på markedsføringsloven.

Det skriver Se og Hør.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Fie Laursens forsvarsadvokat, Michael Juul Eriksen, at hans klient er blevet dømt.

- Vi har endnu ikke set præmisserne for dommen, men umiddelbart er både Fie og jeg meget godt tilfredse. Anklagemyndigheden gik efter en bøde på 70.000 kroner, mens vi har fastholdt, at hvis der skulle være en bøde, skulle vi være nede i det her niveau. Og samtidig skal statskassen betale sagens omkostninger, så vi kan ikke andet end at være tilfredse, siger han til Ekstra Bladet.

- Kan det ændre noget, når I får præmisserne for dommen at se, eller accepterer din klient dommen?

- Nej, det kan det ændre noget. Vi kommer ikke til at anke en dom på 20.000 kroner, som kun er en tredjedel af, hvad Anklagemyndigheden oprindeligt gik efter. Det ligger bestemt inden for rammerne af, hvad vi kan acceptere, siger Michael Juul Eriksen.

Kontroversielle reklamer

Fie Laursen var tiltalt for at have brudt markedsføringsloven ved at undlade at angive, at der var tale om reklamer i flere tilfælde på både Instagram og YouTube.

Ifølge Se og Hør er der blandt andet tale om reklamer for rejseselskabet DUF tilbage i 2018, som ikke har været markeret som reklame.

Fie Laursen har også tidligere vakt opsigt på grund af netop reklamer på sine sociale medie-kanaler. I 2020 beskrev blandt andre Ekstra Bladet, Fie Laursens reklamer for sugardating, der fik flere politikere til at love, at man ville se på reglerne for markedsføring på sociale medier.

I 2020 vakte det desuden røre, da selvsamme Fie Laursen reklamerede for sin egen Onlyfans-profil, hvor man kunne købe adgang til sexvideoer og nøgenbilleder af influenceren.

Fie Laursen udtalte i den forbindelse selv til Ekstra Bladet, at hun ikke mente, hun havde gjort noget galt ved at reklamere for Onlyfans.

'Sex er en naturlig ting, det samme er vores nøgne krop. Jeg gør intet galt i at hverken lave det eller reklamere for det', skrev hun blandt andet til Ekstra Bladet i den forbindelse.

