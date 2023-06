Fik angst: Frygtede at få taget narkotest

Casper Christensen opdagede, at han i forbindelse med en film skulle narkotestes forud for et besøg i USA. Problemet var bare hans lejlighedsvise flirt med mikrodosering af det psychedeliske stof LSD

Casper Christensen har flere gange været særdeles åben om sin lejlighedsvise brug af mikrodosering af stoffet LSD.

Det er også et tema, tv-personligheden flere gange er kommet ind på i tv-programmet 'All Exclusive', hvor han med Mikael Bertelsen som makker interviewer kendte danskere.

I det seneste afsnit er gæsten Kasper Schmeichel.

Christensen og Bertelsen besøger målmanden i dennes hjem i franske Nice, og egentlig skal interviewet - selvsagt - handle om målmanden.

Men programmet indledes med en bekendelse fra Casper Christensen. Han har nemlig tidligere aflyst en privat aftale med Kasper Schmeichel hjemme i Danmark, hvilket Casper nu gerne vil benytte lejligheden til at undskylde for og komme med en forklaring omkring.

En smule pinligt

I programmet kommer det således frem, hvorfor han pludselig meldte pas til aftalen dengang.

- Det er en lille smule pinligt, indleder Casper Christensen mødet med Schmeichel.

Han fortsætter:

- Jeg skal kort tid efter (det planlagte møde, red.) til USA og lave en amerikansk spillefilm. Jeg skal have lavet sådan nogle forsikringsmæssige lægetests, der fylder 50 sider, og som ikke må blive lavet af egen læge. Det er under corona, og jeg SKAL derover - filmen står og venter på mig. Jeg får ringet til Hamlet (privathospital, red.), og lægen siger 'okay - jeg kan presse dig ind her i morgen', forklarer Casper Christensen.

Kasper Schmeichel laver mad til Casper Christensen i programmet, hvor de snakker om løst og fast i hinandens liv. Foto: Viaplay Group

Han jubler over aftalen, men får så bladret lidt i papirerne og kan se, at han også skal narkotestes.

- Jeg har en lille ting med, at jeg nogle gange i perioder tager det der hedder mikrodosering, som er en lillebitte dråbe med LSD. Så er jeg jo godt klar over, at jeg ikke kan tage den lægetest.

- Jeg er så bange, og jeg ryger ned i sådan en angst ... og det er den dag, du skal komme. Der skal jeg drugtestes. Og jeg er så rundt på gulvet. Jeg tænker, min karriere er færdig, og at det bliver outet, at jeg er 'narkoman'. Jeg måtte bare aflyse. Så det var derfor, bekender komikeren.

- Det er jo livet. Det sker jo. Men kom du til USA, spørger Kasper Schmeichel.

- Ja. Det kan åbenbart ikke spores.

Casper Christensen talte også om LSD, da han i sidste sæson af programmet havde Sofie Linde i den varme stol. Her påstod Christensen endda, at han havde taget en mikrodosis LSD, mens programmet blev optaget.

