Fik Chili Klaus som papfar: - Jeg hadede ham

- Jeg hadede ham.

Sofie Torp ser ikke tilbage på sine forældres skilsmisse for omkring 20 år siden med glæde, for ind i billedet som papfar kom i stedet en mand, der senere skulle blive landskendt for at teste stærke chilier for åben skærm.

Ham brød hun sig bestemt ikke om fra start.

Den kendte skuespillerinde Sofie Torp er datter af sangeren og entertaineren Jette Torp, som i 2004 blev gift med entertaineren Claus Pilgaard. Han gav den dengang som den kitschede organist Klaus Wunderhits, men blev senere landskendt som Chili Klaus.

Artiklen fortsætter under billede og video ...

Entertaineren Claus Pilgaard hittede i flere år med figuren Klaus Wunderhits - en slags kikset og kitschet 'suppe, steg og is'-organist. Men det var som Chili Klaus, at han for alvor scorede jackpot og blev landskendt. Her under 'kendiskamp' på Smukfest. Foto: Jonas Olufson

Meget voldsomt

Men hvor det meste af Danmark nogle år senere kom til at elske Chili Klaus, havde Sofie Torp det stik modsat med manden, da han blev hendes papfar.

Det fortæller Sofie Torp ærligt om i Radio4's 'Det sidste måltid'.

Annonce:

- Den skilsmisse, mine forældre havde, var en kæmpe sorg for mig. Jeg var 13 år gammel, så jeg var et barn, men også lidt voksen. Jeg havde en bevidsthed om kærlighed, men jeg var ikke en del af det, så det var en afmagtsfølelse.

- Jeg var ulykkelig. Men historien om skilsmissen var, at det var en god skilsmisse - en lykkelig skilsmisse. Da tror jeg måske, at jeg er blevet overset lidt. Jeg var så ked af det, fortæller Sofie Torp i dag.

Jette Torp og Claus Pilgaard - sidstnævnte her uden sit senere så karakteristiske skæg - blev gift i 2004 og skilt i 2015 efter næsten 11 års ægteskab. Foto: Andreas Szlavik

Hun indrømmer, at hun bestemt ikke havde det nemt med sin mors nye flamme:

- Hvad jeg satte Klaus igennem, da han kom ind i mit liv, da jeg var 14. Det var helt vildt, altså. Jeg hadede ham. Han skulle IKKE komme i nærheden af min mor, og det var lige før, han ikke måtte sove der. Det var meget voldsomt. Også for ham, ved jeg.

- Vi har heldigvis en god relation i dag, og vi fandt også ud af det over tid. Men det var så mærkeligt at se sine forældre med nye kærester, lyder det blandt andet fra Torp.