Fik delt sexvideo - Sådan går det nu

Sidste år gik Cecilie Harder fra 'Ex on the beach' til politiet på grund af en sag, hvor hendes OnlyFans indhold var blevet delt ulovligt i en række chatfora. Nu fortæller hun, hvordan det endte

I efteråret 2021 kunne Se og Hør afsløre, at den tidligere 'Ex on the beach'-deltager Cecilie Harder, havde fået delt billeder og videoer, som var blevet screenshottet fra hendes OnlyFans account.

Billederne og videoerne blev efterfølgende ulovligt delt i minimum fem forskellige chatfora på messenger-tjenesten Telegram. Selv da Cecilie Harder opsøgte grupperne, for at fortælle dem, at det, de gjorde, var ulovligt, stoppede delingerne ikke.

Til sidst valgte reality-deltageren at gå til politiet med sagen. Både fordi hun selv havde fået delt billeder og videoer, men også fordi der var en del piger, hvis billeder var blevet delt, som ikke var fra OnlyFans.

Ekstra Bladet har nu været i kontakt med Cecilie Harder for at følge op på sagen.

Politiet kunne ikke hjælpe

Det er knap et år siden at Se og Hør bragte historien første gang. Trods den lange tid, er der dog ikke sket meget i sagen.

- Politiet sagde, at de ikke kunne gøre noget, medmindre de kendte identiteten på gerningsmændene, og det var ikke så nemt at finde ud af, hvem der var, fortæller Cecilie Harder til Ekstra Bladet.

Cecilie Harder viser gerne frem af sin krop på OnlyFans, så længe man betaler for det. Foto: Privatfoto

Cecilie Harder overvejede dengang selv at gå i kødet på medlemmerne i grupperne, og opspore deres identiteter. Men der var en del andre ting som tyngede hende i privatlivet på daværende tidspunkt, og derfor valgte hun at lade sagen ligge.

- Jeg var overvældet i den periode, og jeg havde slet ikke overskud til at give mig i kast med det. Det er selvfølgelig træls, men der er ikke så meget at gøre ved det.

Det ville være nemmere nu

Situationen har dog ikke skræmt den tidligere 'Ex on the beach'-deltager væk fra OnlyFans. Hun producerer nemlig stadig indhold, som hun tjener penge på.

Hun har heller ikke oplevet at få delt hverken billeder eller videoer siden. Hun har heller intet hørt fra grupperne.

- Så vidt jeg ved af, er der ikke blevet delt noget af mit siden dengang. Men der vil jo nok altid være nogle klaphatte derude. Men jeg tror ikke, at jeg ville tænke så meget over det den her gang.

Det mere tilbagelænede synspunkt skyldes blandt andet, at Cecilie Harder er blevet mere vant til at arbejde på platformen OnlyFans.

- Dengang var OnlyFans helt nyt for mig, så det var meget intimt at få delt mit indhold. Det er selvfølgelig ikke okay at gøre det ligegyldigt hvad, men jeg tror, jeg ville have nemmere ved det, hvis det skete for mig nu, fordi jeg er blevet mere ligeglad med, hvad folk tænker om mig.

Reality-deltageren har ingen planer om at genoptage sagen.