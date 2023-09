Fik dødstrusler efter 'Game of Thrones'

Millioner af seere fulgte med, da Pilou Asbæk foldede sig ud i rollen som Euron Greyjoy i de tre sidste sæsoner af hitserien 'Game of Thrones'.

Men det var langtfra alle, der var tilfredse med hans præstation. I Radio 4-podcasten 'Det sidste måltid' afslører Pilou Asbæk, at hans præstation i serien gjorde ham til genstand for massiv vrede.

- Jeg vil vove at påstå, at det had, jeg fik på den serie, ville de færreste mennesker kunne klare. Det var helt vildt, siger han og slår fast, at han flere gange er blevet truet på livet.

- Jeg har fået dødstrusler, jeg har haft mennesker, der har opsøgt mig i mit hjem på Nørrebrogade - det er derfor, vi har fået privat adresse nu - som ville stille mig til regnskab for at have ødelagt verdens største tv-serie. Det er helt sindssygt, siger Pilou Asbæk i programmet.

Pilou Asbæk spillede Euron Greyjoy i sæson 6, 7 og 8 af 'Game of Thrones'. Pr-foto: HBO Max

Også elsket

Ifølge Pilou Asbæk er det ofte de mest dedikerede fans af serien, der har haft de stærkeste holdninger. Flere gange har han oplevet at blive verbalt overfaldet på gaden for øjnene af sin familie.

Men der er tilsyneladende også mange, der har elsket Asbæks fortolkning af den vanvittige karakter.

- Der har også været folk, der er brudt grædende sammen. I dag, når jeg går ud og får et glas vin med mine venner på en restaurant, fordi jeg tydeligvis ikke har fået nok, så er der en, der vil sige: 'I love you from 'Game of Thrones' og vil have et billede, siger han i podcasten, hvor den kendte gæst spiser middag med madanmelder og vært Lærke Kløvedal.

Helt vanvittigt

Hvorfor Pilou Asbæks portrættering af Euron Greyjoy har fået fans til ligefrem at ønske skuespilleren død, kommer han ikke ind på.

Han fortæller dog, at en manisk og nærmest vanvittig spillestil sikrede ham rollen, da han blev kaldt til casting i London og måtte improvisere, fordi han ved en fejl ikke havde fået tilsendt en tekst.

- Og det bliver dårligere og dårligere og dårligere, og jeg bliver mere og mere manisk og gakket, og til sidst går jeg nærmest hen og står med ham der Robert (Sterne, casting director på 'Game of Thrones', red.) og skal til at give ham en skalle, men lige inden jeg giver ham en skalle, så giver jeg ham en tungeslasker. Og så tænker jeg: 'Det var det. Der røg den rolle', siger Pilou Asbæk i programmet, inden han konkluderer:

- Det var det øjebliks vanvid, som de havde brug for.

Hør hele udsendelsen med Pilou Asbæk i afspilleren herunder: