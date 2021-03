Fik dødstrusler og blev spyttet på

Det krævede mod, da Sofie Linde ved Zulu Comedy Galla fortalte foran hele Danmark, at hun har været udsat for chikane i sin tid i mediebranchen.

Talen blev startskuddet op den anden #MeToo-bølge, der endte med at have store konsekvenser for flere folk i branchen.

Og ordene var vigtige og for mange kvinder, gav det dem mod til at stå frem med samme oplevelser for at komme den chikanerende adfærd til livs.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Sådan startede Sofie Linde den anden #MeToo-bølge i Danmark.

Der var stor ros til tv-værten for at dele sin oplevelse, men i tiden efter talen var blevet samtaleemne hos stort set alle i Danmark, oplevede Sofie Linde også en voldsom hetz mod sin person.

Det fortæller hun til Politiken, hvor hun har deltaget i et interview i forbindelse med kvindernes kampdag 8. marts.

Sofie Linde overraskede med både graviditet og oplevelser i mediebranchen. Foto: Mogens Flindt

- Det lort gider jeg ikke

Svinet til

Sofie Linde var glad for, at hendes oplæg blev grebet af så mange, og at det endte med en ny bevægelse og fokus på den adfærd, der i mange år har hersket i Danmark.

Alligevel var det en voldsom tid efterfølgende, hvor Sofie Linde blev mødt af en massiv vrede.

- Heldigvis oplever jeg mest medvind, men lige i ugerne efter talen var der en afsindig vrede. Helt konkret er jeg jo blevet svinet til. Jeg er blevet spyttet på på gaden. Jeg har fået dødstrusler. Det, jeg sagde, og den debat, det afstedkom, kan simpelthen gøre folk så vrede. Og jeg har stadig ikke forstået, hvor den vrede kommer fra. Man kunne tro, at den kun kom fra mænd. Men de allerværste er faktisk kvinder.

Selv mener Linde dog, at vi er kommet langt siden hendes tale.

Hun håber dog stadig på, at ledelserne vil gå forrest og imødekomme de krav fra kvinder og mænd, der kræves for ligestilling rundt omkring på arbejdspladserne.

Ekstra Bladet har kontaktet Sofie Lindes manager for en uddybende kommentar, men Sofie Linde har ingen yderligere kommentarer.

Christian Jensen: - Der er problemer med dele af vores kultur